Almanya'dan Türkiye'ye seyahat uyarısı

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın güncellediği seyahat uyarısında, "Türk hükümetinin Alman basını ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri aleyhine yeni adımlar atması ihtimali... göz ardı edilemez" denildi.

Uyarıda ayrıca "Alman yasalarına göre ifade özgürlüğü çerçevesine giren açıklamalar Türkiye'de mesleki faaliyetin kısıtlanmasına ve cezai kovuşturmaya yol açabilir" denildi.

Bakanlık sözcüsü seyahat uyarısının Cumartesi günü güncellendiğini ifade ederken, aralarında Almanların da bulunduğu Avrupalı gazetecilere Türkiye tarafından herhangi bir gerekçe sunulmadan akreditasyon verilmediği veya akreditasyonlarının iptal edildiğini belirtti.

Sözcü geçen iki yılda Alman vatandaşlarının keyfi gözaltılara maruz kaldığını da belirtti.

Bakanlık, bu kişilerin 2016 darbe girişiminden sorumlu olan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ile bağlantısı olduğundan şüphelendiğini söyledi.

Ancak, Türkiye'de yasaklanan kuruluşların yurtdışındaki toplantılarına katılan tatilcilerin, sosyal medyada Türk hükümetini eleştiren açıklamalar yapan veya destekleyen Almanlar gibi göz altına alınma riskleri olduğunu da ekledi.

