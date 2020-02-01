Almanya Vatandaşlarını Tahliye Etti

Spahn, virüsün ortaya çıkmasının 14 günü bulduğunu hatırlatarak, Almanya’ya ulaşanların önce Frankfurt Havalimanı’nda kurulan özel bir alanda 24 saat gözetim altında tutulacaklarını, ardından Mannheim kenti yakınlarındaki Germersheim Askeri Üssü’ndeki hastanede hazırlanan özel bölümde iki haftalığına karantinaya alınacaklarını ifade etti.

Uçuşa sağlık uzmanları, kriz destek ekibi ve Dışişleri Bakanlığı personelinin eşlik ettiğini ve Wuhan’da dün akşam bir araya gelen yolcuların sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra uçağa alındığını duyuran Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, yolcuların hiçbirinde virüs belirtileri tespit edilmediğini açıkladı.

Uçakta 101‘i Alman vatandaşı toplam 126 kişi bulunuyor. Almanlar’ın dışında 23 Çinli, bir Romanya ve bir ABD vatandaşı olan yolculardan 21’inin çocuk yaşta olduğu açıklandı.

Corona virüsünün ortaya çıktığı Çin‘in Wuhan kenti başta olmak üzere Hubei eyaletindeki kentlerden tahliye edilen kişileri taşıyan Alman Hava Kuvvetleri’ne ait uçak Frankfurt’a indi.

Germersheim'da uzman doktorların 24 saat görev yapacağı, karantina süreci için on bin adet koruyucu giysi hazırlandığı da öğrenildi.

Rusya yakıt ikmaline izin vermedi

Öte yandan Alman ordusuna ait uçağa Çin’den dönüş yolunda yakıt ikmali ve mürettebat değişimi için Moskova Havalimanı'na iniş izni verilmemesi Almanya ve Rusya arasında diplomatik krize neden oldu.

Federal Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer, Alman ve Rus hükümetleri arasında daha önce konuyla ilgili anlaşma yapıldığı ve uçağın Moskova’ya inişine izin çıktığı, ancak Moskova’nın son anda iniş iznini iptal ettiği bilgisini verdi.

Rus yetkililerin Moskova Havalimanı’nın doluluğunu gerekçe göstererek, daha önce verilen sözden döndüğünü aktaran bakan, gelecek hafta Dışişleri Bakanı Maas ile bir araya gelerek, Rusya’ya verilecek tepkiyi konuşacaklarını söyledi. Kramp-Karrenbauer, mürettebat değişimi ve yakıt ikmalinin Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yapıldığını da kaydetti.

Vaka sayısı arttı maskeler tükendi

Bu arada Almanya’da corona virüsü vaka sayısı 7'ye yükseldi. Virüs belirtileri nedeniyle hastaneye kaldırılanların hepsinin Bavyera eyaletinde yaşadıkları bildirildi. Bavyera Sağlık Bakanlığı, virüs tespit edilenlerin, eyalette otomobil yedek parçaları üreten Webasto firmasında çalışanlar ya da akrabaları olduğunu, son olarak virüsün firmada çalışan bir erkekle, çocuğunda tespit edildiğini açıkladı.