Almanya Vatandaşlığa Geçişi Zorlaştırıyor

Almanya'da Federal Hükümet tarafından hazırlanan ve Vatandaşlık Yasası’nda değişikliği öngören tasarı yarın (Perşembe) Federal Meclis’te oylamaya sunulacak. Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen tasarının yasalaşması için Federal Meclis’te onaylanması gerekiyor.

Aylardır tartışmalara neden olan değişiklikler, terörle mücadele, çok eşlilik ve kimlik hilelerine karşı önlemleri içeriyor. Yasa değişikliğinin aynı zamanda, Alman vatandaşlığına geçecek olanlar için "Alman yaşam tarzını" benimseme koşulunu getirmesi tartışma yaratan maddelerden biri.

Yeni yasaya göre çok eşli olanlar Alman vatandaşı olamayacak. Geçerli yasa bu konuya açıklık getirmediği için geçmişte eleştirilere neden olmuştu.

Yeni yasanın en önemli noktalarından biri, ülke dışında bir terör örgütü için çatışmalara katılanların vatandaşlığa alınmaması ya da bu konuda yalan bilgi verdikleri saptananların pasaportlarına 10 yıl için el konulabilmesi. Bu süre mevcut yasada 5 yıl. Aynı şekilde bir terör örgütüne katılmış olan çifte vatandaşların Alman vatandaşlığı iptal edilebilecek. Hükümetin, vatandaşlık yasasını değiştirerek, özellikle IŞİD terör örgütü üyelerinin elinden Alman vatandaşlığını almayı hedeflediği biliniyor. Avukat Memet Kılıç, vatandaşlığı hileyle alanların, pasaportlarına vatandaşlık verildiği tarihten itibaren 10 yıl içinde el konulabilecek olmasının suistimale karşı gerekli bir önlem olduğunu ifade ediyor.