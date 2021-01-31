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Almanya ve Avusturya'dan Portekiz'e destek

31.01.2021 15:31 | Son Güncelleme:
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Almanya ve Avusturya'dan Portekiz'e destek

Almanya koronavirüs pandemisinden ağır şekilde etkilenen Portekiz'e yardım uçağı gönderecek, Avusturya ise ülkeden hasta kabul edeceğini açıkladı.

Portekiz'de yoğun bakımlarlardaki doluluk endişe verici seviyeye ulaştı.Koronavirüs pandemisinin pençesindeki Güney Avrupa ülkesi Portekiz'de Batı Avrupa ülkelerinden destek geldi. Savunma Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, Alman ordusu ülkeye yardım uçağı gönderecek. Savunma Bakanlığı Sözcüsü Berlin'de yaptığı açıklamada, "Tıbbi personel ve malzeme ile yardım edeceğiz" şeklinde konuştu. Yardıma ilişkin ayrıntıların hafta başında netleşmesi bekleniyor. Alman haber sitesi Der Spiegel'in haberine göre, Almanya Portekiz'e 27 doktor ve sağlık çalışanının bulunduğu bir askeri uçak gönderecek, Alman sağlık çalışanları ülkede üç hafta boyunca görev yapacak. Ayrıca sabit ve hareketli solunum cihazlarının da ülkeye gönderilmesinin planlandığı bildirildi.

Avusturya ise ağır koronavirüs hastalarının tedavi için ülkeye kabul edileceğini açıkladı. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, ne kadar hastanın kabul edileceğinin Portekiz Sağlık Bakanlığı ile görüşüldüğünü söyledi. Kurz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İnsan hayatının kurtarılması için hızlı ve bürokratik olmayan bir şekilde yardım etmek Avrupa dayanışmasının gereğidir" dedi.

Portekiz yetkilileri, cumartesi günü Covid-19 hastaları için öngörülen 850 yoğun bakım yatağından sadece yedisinin boş olduğunu açıklamıştı. İlk olarak İngiltere'de görülen koronavirüs varyantının hızla yayıldığı 10 milyon nüfuslu Portekiz'de 420 yoğun bakım yatağının daha bulunduğu, ancak bunların diğer hastalara ayrıldığı belirtildi.

Portekiz Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede son 24 saat içinde 12 bin 435 yeni vaka kayda geçerken, 293 kişi ise koronavirüse bağlı nedenlerle hayatını kaybetti. Ülkede şu ana kadar koronavirüse yakalananların sayısı 711 bin olurken, toplam ölü sayısı ise 12 bin 179'a ulaştı.

Reuters,dpa/BÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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