Almanya ve Avusturya'dan Portekiz'e destek

Portekiz'de yoğun bakımlarlardaki doluluk endişe verici seviyeye ulaştı.Koronavirüs pandemisinin pençesindeki Güney Avrupa ülkesi Portekiz'de Batı Avrupa ülkelerinden destek geldi. Savunma Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, Alman ordusu ülkeye yardım uçağı gönderecek. Savunma Bakanlığı Sözcüsü Berlin'de yaptığı açıklamada, "Tıbbi personel ve malzeme ile yardım edeceğiz" şeklinde konuştu. Yardıma ilişkin ayrıntıların hafta başında netleşmesi bekleniyor. Alman haber sitesi Der Spiegel'in haberine göre, Almanya Portekiz'e 27 doktor ve sağlık çalışanının bulunduğu bir askeri uçak gönderecek, Alman sağlık çalışanları ülkede üç hafta boyunca görev yapacak. Ayrıca sabit ve hareketli solunum cihazlarının da ülkeye gönderilmesinin planlandığı bildirildi.

Avusturya ise ağır koronavirüs hastalarının tedavi için ülkeye kabul edileceğini açıkladı. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, ne kadar hastanın kabul edileceğinin Portekiz Sağlık Bakanlığı ile görüşüldüğünü söyledi. Kurz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İnsan hayatının kurtarılması için hızlı ve bürokratik olmayan bir şekilde yardım etmek Avrupa dayanışmasının gereğidir" dedi.