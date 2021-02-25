HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Almanya ve Belçika’da milyarlarca euroluk kokain ele geçirildi

Almanya ve Belçika’da milyarlarca euroluk kokain ele geçirildi

25.02.2021 04:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Almanya ve Belçika’da milyarlarca euroluk kokain ele geçirildi

More than 23 tonnes of the drug is discovered in shipments heading to the Netherlands.

Almanya ve Belçika'daki gümrük görevlileri, Hollanda'ya gitmekte olan 23 tonluk rekor miktarda kokain ele geçirdi.

İlk olarak Alman yetkililer Paraguay'dan Hamburg'a giden beş konteynerde 16 ton kokain buldu.

Bu bilginin Hollanda ve Belçikalı yetkililerle paylaşılmasının ardından Belçika'nın Anvers limanında da 7,2 ton kokain ele geçirildi.

Alman yetkililer kokainin sokaktaki değerinin milyarlarca euro olduğunu açıkladı.

Hollanda polisi, uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olduğu düşünülen 28 yaşında bir adamın tutuklandığını açıkladı.

Paraguay'dan Almanya'ya gönderilen uyuşturucu duvar dolgu malzemesi tenekelerinde, Panama'dan Anvers'e gönderilen kokain ise tahta bloklar arasında bulundu.

hamburg'daki kokain

hamburg'daki kokain

Alman yetkililer, dolgu macunu kutularından birkaçını incelemeye karar vermeleri sayesinde uyuşturucu ticaretini fark ettiklerini açıkladı.

Customs officials said the amount of cocaine discovered had a street value of

Alman gümrük görevlileri Hamburg'da ele geçirilen kokain miktarının Avrupa tarihinde bir kerede ele geçirilen en fazla kokain olduğunu, dünyada da bu alanda tarihe geçecek bir miktar olduğunu belirtti.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Hamburg gümrük görevlisi Rene Matschke "16 tonluk kısmının değerinin 1,5 ile 3,5 milyar euro arasında olduğunu tahmin ediyoruz" dedi.

Almanya'nın en büyük limanı olan Hamburg, Avrupa'nın da en büyük üçüncüsü.

Paraguay da uyuşturucu ticaretinde en önemli transit ülkelerden biri.

Brezilya'daki uyuşturucu kartelleri son yıllarda, ürettikleri uyuşturucuyu komşu Paraguay'a kaçırarak oradan Avrupa'ya gönderiyor.

Ekim ayında da Anvers limanında 11,5 ton kokain bulunmuştu.

2020'de Avrupa'ya girerken ele geçirilen kokainin miktarı 102 ton olmuştu.

          • -
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAşk bitti mi?Aşk bitti mi?
Veliaht Prens Selman ameliyat olduVeliaht Prens Selman ameliyat oldu
Tiktok hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Tiktok hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

En Çok Okunan Haberler

Davutoğlu'ndan Berat Albayrak açıklaması

Davutoğlu'ndan Berat Albayrak açıklaması

Asena'nın son hali inanılmaz! Tanıyamadılar

Asena'nın son hali inanılmaz! Tanıyamadılar

Meclis'te tansiyon yükseldi

Meclis'te tansiyon yükseldi

Kovid-19'dan daha tehlikeli yeni bir mutasyon tespit edildi

Kovid-19'dan daha tehlikeli yeni bir mutasyon tespit edildi

Yasak Elma'da salgın paniği! Ünlü oyuncu koronavirüse yakalandı!

Yasak Elma'da salgın paniği! Ünlü oyuncu koronavirüse yakalandı!

İzmir’de engelli bakım merkezindeki dehşet anları kamerada

İzmir’de engelli bakım merkezindeki dehşet anları kamerada

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

'Bana bir şey olmaz' deyip tetiğe bastı, hayatını kaybetti

'Bana bir şey olmaz' deyip tetiğe bastı, hayatını kaybetti

İstanbul için flaş '1 Mart' açıklaması!

İstanbul için flaş '1 Mart' açıklaması!

Yunan F-16'lardan Türk gemisine taciz!

Yunan F-16'lardan Türk gemisine taciz!

Diğer Haberler

Fransız Bakan, Uygur Türklerine yapılan haksız uygulamaları gösteren belgelere ulaştığını söyledi

Fransız bakandan Uygur Türkleri açıklaması: Belgelere ulaştım

İran'da polisin göstericilere müdahalesinde biri çocuk, 2 kişi yaşamını yitirdi

İran'da göstericilere müdahale: 2 kişi hayatını kaybetti

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman apandisit ameliyatı oldu

Veliaht Prens Selman ameliyat oldu

ABD mahkemesine sunulan belgelerde Kaşıkçı cinayeti ile Suudi Veliaht Prens bağı

Resmi belgelerde Kaşıkçı cinayeti ile Suudi Veliaht Prens bağı

Fransa’da 14 Kasım’dan bu yana en yüksek günlük vaka

Fransa'da korkunç tablo: 14 Kasım’dan bu yana en yüksek sayı

California'da Kovid-19'un daha tehlikeli yeni bir türünün bulunduğu iddia edildi

Kovid-19'dan daha tehlikeli yeni bir mutasyon tespit edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.