Almanya ve BM yeni Libya zirvesi planlıyor

Berlin'de Ocak ayında yapılan uluslararası Libya Konferansı'nın ardından Birleşmiş Milletler (BM) ve Almanya, Kuzey Afrika ülkesindeki iç savaşa son verebilmek için yeni bir zirve planlıyor. BM sözcüsünün Alman Haber Ajansı'na (dpa) verdiği bilgilere göre, 5 Ekim'de video konferans aracılığı ile gerçekleştirilmesi planlanan zirveye, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yanı sıra Libya'da savaşan tarafların temsilcileri ve ilgili ülkelerin dışişleri bakanlarının katılması bekleniyor.

Zirvede, Ocak ayında olduğu gibi ortak bir bildiri veya açıklama yapılıp yapılmayacağı henüz netlik kazanmadı. Berlin'de Ocak ayında düzenlenen Libya Konferansı'nda Libya'ya silah sevkiyatının durdurulması ve başka ülkelerin Libya'nın iç işlerine müdahale etmeye son vermesi konusunda uzlaşma sağlanmıştı. Ayrıca, kalıcı ateşkese varılması, silah ambargosu uygulanması ve siyasi sürece dönülmesi başlıca hedefler olarak belirlenmişti.

Ekim ayındaki zirvede de Ocak ayındaki konferansa katılan ülkelerin yer alması bekleniyor. Ocak ayında Almanya'nın arabuluculuğunda gerçekleşen konferansa, BM, Türkiye, Rusya, ABD, İngiltere, Fransa, Çin, BAE, Kongo Cumhuriyeti, İtalya, Mısır, Cezayir, Avrupa Birliği (AB), Afrika Birliği ve Arap Birliği'nin üst düzey temsilcileri katılmıştı.