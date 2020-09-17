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Almanya ve BM yeni Libya zirvesi planlıyor

17.09.2020 14:05 | Son Güncelleme

Almanya ve BM, Libya'daki iç savaşın sona erdirilmesi için Ekim ayında video konferans aracılığı ile yapılacak yeni bir zirve planlıyor.

Berlin'de Ocak ayında yapılan uluslararası Libya Konferansı'nın ardından Birleşmiş Milletler (BM) ve Almanya, Kuzey Afrika ülkesindeki iç savaşa son verebilmek için yeni bir zirve planlıyor. BM sözcüsünün Alman Haber Ajansı'na (dpa) verdiği bilgilere göre, 5 Ekim'de video konferans aracılığı ile gerçekleştirilmesi planlanan zirveye, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yanı sıra Libya'da savaşan tarafların temsilcileri ve ilgili ülkelerin dışişleri bakanlarının katılması bekleniyor.

Zirvede, Ocak ayında olduğu gibi ortak bir bildiri veya açıklama yapılıp yapılmayacağı henüz netlik kazanmadı. Berlin'de Ocak ayında düzenlenen Libya Konferansı'nda Libya'ya silah sevkiyatının durdurulması ve başka ülkelerin Libya'nın iç işlerine müdahale etmeye son vermesi konusunda uzlaşma sağlanmıştı. Ayrıca, kalıcı ateşkese varılması, silah ambargosu uygulanması ve siyasi sürece dönülmesi başlıca hedefler olarak belirlenmişti.

Ekim ayındaki zirvede de Ocak ayındaki konferansa katılan ülkelerin yer alması bekleniyor. Ocak ayında Almanya'nın arabuluculuğunda gerçekleşen konferansa, BM, Türkiye, Rusya, ABD, İngiltere, Fransa, Çin, BAE, Kongo Cumhuriyeti, İtalya, Mısır, Cezayir, Avrupa Birliği (AB), Afrika Birliği ve Arap Birliği'nin üst düzey temsilcileri katılmıştı.

Ancak Libya Konferansı'nda belirlenen hedefler uzun süre tam olarak hayata geçirilemedi. Birleşmiş Milletler, özellikle Libya Konferansı bildirisine imza Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Rusya'nın silah ambargosunu ihlal ettiğini belirtirken, AB de Irini misyonu ile Libya'ya deniz yoluyla yapılan silah sevkiyatını engellemeye çalışıyor.

Sarrac istifaya hazır

Almanya ve BM yeni bir Libya zirvesi planlarken, BM tarafından tanınan ve Türkiye'nin de desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) lideri Fayez el-Sarrac Çarşamba akşamı "En geç Ekim ayı sonunda görevlerini yeni bir yürütme otoritesine devredeceğini" açıkladı. Sarrac, taraflar arasında yapılan siyasi görüşmelerin devlet kurumlarının birleştirileceği ve seçimlerin yapılacağı "yeni bir döneme" işaret ettiğini ifade etti.

Tobruk merkezli hükümet ise hafta sonu istifasını sunmuştu.

Trablus merkezli UMH ile Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nin Ağustos ayında ateşkes ilan etmesinin ardından, taraflar arasında Fas ve İsviçre'de görüşmeler yapılmıştı. Fas'taki müzarekerelerde ülkedeki önemli kurumların üst düzey pozisyonlarının dağıtımı konusunda uzlaşma sağlanmıştı.

Geçen yıl Nisan ayında başkent Trablus'u ele geçirmek üzere harekat başlatan Tobruk merkezli hükümete bağlı General Halife Hafter güçleri, Aralık ayından itibaren Türkiye'nin UMH güçlerine verdiği askeri desteği artırmasıyla püskürtülmüş ve stratejk önemdeki çeşitli bölgelerden geri çekilmek zorunda kalmıştı. Libya eski lideri Muammer Kaddafi'nin 2011 yılında devrilmesinin ardından ülkede iç savaş başlamıştı.

dpa,AFP/JD,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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