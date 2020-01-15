Almanya ve Bulgaristan’da kesilir denilen parmağı Türk doktorlar kurtardı

İSTANBUL, (DHA)- Bulgaristan’da 2 ay önce iş kazası geçirerek sol el baş parmağını pres makinesine sıkıştıran Milko Ivanov’un parmağı, Türkiye’de yapılan 4,5 saatlik operasyonla kesilmekten kurtarıldı. Çok mutlu olduğunu belirten Ivanov, “Sofya’da ve Almanya’da sonuç alamadım. Doktorlar, baş parmağımın kesilmesi gerektiğini söyledi. Oysa Türkiye’de parmağımı kesilmekten kurtardılar. Çok teşekkür ediyorum” dedi.

Bulgaristan’da bir gıda şirketinin sahibi olan Milko Ivanov (52) 2 ay önce iş kazası geçirdi. Kaza sırasında 220 derecelik sıcak pres altında 3 dakikaya yakın kalarak ezilen sol el baş parmağının üst kısmı, tendonları, damarları ve cildi öldü.

DOKU NAKLİYLE PARMAK KURTARILDI

Sofya’da iki hastaneye başvuran, ardından sonuç alamayınca Almanya’ya giden Ivanov’a doktorlar, parmağının kurtarılamayacağını ve kesilmesi gerektiğini söyledi. Kazanın üzerinden zaman geçtikçe, yarada antibiyotiklere çok dirençli bir bakteri üredi. Parmağı kullanılmaz hale gelen Ivanov, Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Uğur Anıl Bingöl’e ulaştı. Ülkesinde ve Almanya’da ‘kesilmesi gerekiyor’ denilen parmağı antibiyotik tedavisi ve doku nakli ameliyatı sonrasında kurtuldu.