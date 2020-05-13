Almanya ve Estonya’dan pandemide ateşkes için yeni girişim

Hedef, panedmi boyunca çatışma bölgelerinde ateşkes sağlanması.Birleşmiş MilletlerGüvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi olmayan üyeleri Almanya ve Estonya, yeni tip koronavirüs salgını süresince dünyadaki bütün çatışma bölgelerinde ateşkes öngören yeni bir karar tasarısı hazırlıyor.

Haber ajansları AFP ve dpa'nın diplomatik kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Almanya ve Estonya'nın hazırlayacağı metin, Fransa ve Tunus'un BMGK'ya sunduğu karar tasarısının yerine geçecek. Dünya genelinde ateşkes öngören metin, haftalar süren müzakarelerin ardından Cuma günü yapılan oturumda ABD tarafından veto edilmişti.

ABD ve Çin arasında yaşanan iktidar mücadelesi BMGK'ya da yansımış ve karar tasarısında Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) ilişkin ifadelerin yer alması nedeniyle veto hakkına sahip iki ülke temsilcileri arasında tartışma yaşanmıştı.

DSÖ'yü Çin'in lehine bir tutum izlemekle suçlayan ABD Başkanı Donald Trump, karar tasarısında DSÖ'nün adının geçmesine karşı çıkmış, Pekin ise bunda ısrar etmişti. Metinde DSÖ'ye ilişkin dolaylı ifadelerin yer alması teklifini ise ABD veto etmişti. Metinde dünya genelinde 90 günlük "insani ateşkes" çağrısının yanı sıra salgın ile mücadele için bütün BM kuruluşlarının desteklenmesi talep edilmişti.