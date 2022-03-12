Almanya ve Fransa Liderlerinden Putin'e Uyarı

Normandiya formatının taraflarından, AB'nin önde gelen iki ülkesinin lideri, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ile görüştü. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, telefon görüşmesinde Putin'den Mariupol kentindeki kuşatmaya son vermesini istedi.

Macron ve Scholz, Putin'e bir an önce ateşkes ilan etmesini, aksi taktirde "Rusya'nın, Suriye ve Kuzey Kore gibi uluslararası toplumdan dışlanan" bir ülke olacağı uyarısında bulundu. Ancak Putin, "hedeflerine ulaşana kadar devam etmekte kararlı olduğunu" söyledi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, bu sabah Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Scholz'u arayarak, Cuma günü Rus ordusunun "kaçırdığını" söylediği Melitopol Belediye Başkanı Ivan Fedorov'un serbest bırakılmasına yardım etmeye çağırdı.

Bu görüşmeden hemen sonra Macron ve Scholz, Rusya lideri Vladimir Putin'i telefonla arayarak bir saat 30 dakika süren bir görüşme yaptı. Görüşme, 10 Mart’taki telefon görüşmesinin devamı niteliğinde yapıldı.

VOA Türkçe'nin Fransa Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edindiği bilgilere göre, "son derece direkt ve zor geçen" görüşmede Macron ve Scholz, Putin'den "yeni yaptırımlar açıklanmadan önce geri adım atmasını" özellikle "Mariupol kentindeki kuşatmayı kaldırmasını" istedi.

Elysee kaynakları, önümüzdeki saatlerde ve günlerde Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar açıklanacağını ve dördüncü paket yaptırım kararında, "doğrudan Putin'e yaptırım kararı da dahil hiçbir engel tanımadıklarını" dile getirdi.

Ancak Putin, savaşı durdurma niyetinde olduğuna dair bir işaret vermedi. Cumhurbaşkanı Macron da görüşmeden bir gün önce, AB Liderler Zirvesi’nin ikinci gününde yaptığı açıklamada, "silahların susması konusunda son derece karamsar ve endişeli olduğunu" dile getirmişti.

Fransız yetkililer, diplomasinin bütün kaynaklarını kullanma konusunda kararlı olduklarını belirterek, "bir taraftan yaptırım kararıyla Rus lider üzerinde baskı uygulayarak ateşkese zorlamak, diğer taraftan da diplomatik süreci güçlendirerek, Putin'i masaya oturmaya ikna etmek istediklerini" kaydediyor.

"Ukrayna'nın insan haklarını ihlal ettiği yalan"

Rusya'ya uygulanan yaptırımların "eşi benzeri görülmemiş seviyede" olduğuna dikkat çeken Elysee yetkilileri, Putin'in "Mariupol'de insan haklarını ihlal eden tarafın Ukrayna güçleri olduğu iddiasının da yalan olduğunu" dile getirdi. Elysee diplomatları, "Rus ordusu, en kötü yöntemlerle, elektrik, su kesintisiyle, insan haklarını ihlal ediyor, çocuklar ölüyor, asıl ihlali Rus ordusu yapıyor" ifadesini kullandı.

Fransız diplomatlara göre, Putin görüşmede sorumluluğu Ukrayna'nın üzerine attı. Scholz ve Macron ise bunu kabul etmeyerek, "Tüm sorumluluğu Rusya'ya ait olduğunu, bu savaşa da isterse Rusya'nın son verebileceğini" söyledi. Putin, "Ukrayna'nın Naziler'den arındırılması ya da Zelenski'nin gitmesi gerektiği" gibi talepleri yinelemedi, ancak diğer taleplerinde ısrar etmeye devam etti.

"Türkiye ile de görüşüyoruz"

Fransız diplomatlar, "Türkiye gibi savaşın durması için çaba gösteren diğer ülkelerle koordinasyon içinde olduklarını belirterek, "Savaşın bitmesi için çaba gösteren tüm ortaklarla olduğu gibi Türkiye ile de görüştüklerini, Cumhurbaşkanı Macron'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradığını ve Türkiye'nin de çaba sergilediğini" dile getirdi. Yetkililer, Türkiye'nin henüz Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmadığını, Türkiye'den yaptırımlara katılmasını beklediklerini" söyledi.

Kremlin'den açıklama

Görüşmeye ilişkin Rusya’dan yapılan açıklamada ise, Putin'in, muhataplarından "Ukrayna'daki aşırı milliyetçi birliklerin suç eylemlerinin sona ermesi için Kiev'le konuşmalarını" istediği belirtildi. Kremlin’in açıklamasında, "Muhatapları tarafından gündeme getirilen, özel askeri harekatın yürütüldüğü bölgelerdeki insani durumla ilgili konular bağlamında Vladimir Putin, fiili durum hakkında bilgi verdi. Özellikle de rehin alınan muhaliflerin yargısız infazı, sivillerin canlı kalkan olarak kullanılması, ağır silahların meskun mahallere, hastanelerin, okulların, anaokullarının yakınına konuşlandırılması gibi uluslararası insani hukuk normlarının Ukraynalı güçler tarafından en kaba şekilde ihlal edilmesiyle ilgili çok sayıda bulgu sunuldu" denildi.

