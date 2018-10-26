Almanya ve Fransa Suriye’de Çözüm İçin ‘İstanbul Zirvesi’ne Geliyor 

Türkiye’nin ev sahipliğinde Rusya, Almanya ve Fransa’nın katılacağı Suriye zirvesi, İran ve ABD’nin olmamasına rağmen kalıcı barış için önemli bir adım olarak yorumlanıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 27 Ekim günü Suriye gündemiyle İstanbul Zirvesi’nde biraraya gelecek. Türkiye, Rusya ve İran’ın ortaklaşa yürüttüğü Astana Süreci yerine Suriye konusunda söz konusu liderler ilk kez karşılıklı müzakerede bulunacak. Türkiye ve Rusya’nın İdlib’teki çatışmaları sonlandırma amacıyla vardığı mutabakat sonrasında Suriye sahasında yapılabilecek hamleler Batılı aktörler ile ele alınacak.
“Suriye konusunda hiçbir ülke İran’ı devre dışı bırakamaz”
İstanbul Zirvesi’ne İran tepki gösterdi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Caber Ansari, Moskova’da yaptığı açıklamada, “Söz konusu Suriye olunca hiçbir ülke İran'ı devre dışı bırakamaz. İran bu anlamda önemli adımlar atıyor ve eylemleri, bölgede var olan gerçekliğe dayanıyor. Bu arada Türkiye, bazı diğer ülkeler gibi bunu anlıyor. Ama bu konuda mantık dışı duruş sergileyen ülkeler de var. İran, Suriye halkı ve hükümetinin teröre karşı savaşında son yıllarda ciddi biçimde Suriye'nin yanında oldu. İran, barış fikrini Astana formatı ve diğer temaslarında hayata geçirmeye çalışıyor. Birçok ülkede yapılan diğer görüşmeler de var, bu doğal bir şey ve onlar bu jeopolitik gerçekliği değiştiremez” ifadelerini kullandı. Ansari’nin, İstanbul Zirvesi’ne tepkisinde Türkiye’yi hedef almadığı batılı ülkelere mesaj vermeyi tercih ettiği gözlendi.
Peki İstanbul Zirvesi’nin Suriye’deki çözüme katkısı ne olabilir? Bu soruyu Ankara Politikalar Merkezi Başkanı Hasan Kanbolat ve ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Tanrısever’e sorduk. Her iki uzman da İstanbul Zirvesi’nin Suriye’de çözüm açısından önemli olacağı görüşünü paylaşıyor. Astana Süreci’nden farklı olarak İran’ın olmadığı ama Almanya ve Fransa’nın katılımıyla yapılan zirvenin Suriye’de barış için batılı aktörlerle birlikte atılacak adım anlamına geleceği yorumunda bulunuyor. Uzmanlar, İstanbul Zirvesi’nin nihayetinde yeni anayasa ve demokratik seçim gibi çözüm konusunda Cenevre’deki süreci de hızlandırabileceği düşüncesini dile getiriyor.
Kanbolat’ın İdlib’teki Sünni nüfusa vurgu yaparken, Tanrısever de İdlib’teki mutabakatı hatırlatıyor. Her iki uzman da İdlib, göç meselesi gibi gerekçelerle İstanbul Zirvesi’nin hazırlanmasının kolaylaştığını kaydediyor.
İstanbul Zirvesi nasıl toplanıyor?
Kanbolat, Amerika’nın Sesi’ne yaptığı değerlendirmede, İstanbul Zirvesi’ne nasıl karar verildiğini hatırlattı. Kanbolat, “27 Ekim’de yapılacak zirve kararı aslında Erdoğan
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