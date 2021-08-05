Almanya ve Fransa WHO’nun Çağrısına Kulak Asmıyor

Almanya ve Fransa, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) “bekleyin” çağrısına rağmen Corona virüsü aşılarının üçüncü dozlarını Eylül ayında yapmaya başlayacaklarını açıkladı. WHO, düşük gelirli ülkelerin birinci doz aşılara erişimini sağlamak için en erken Eylül ayı sonuna kadar dünya genelinde takviye aşı dozlarının askıya alınması çağrısında bulunmuştu.

WHO’nun konuyla ilgili şimdiye kadarki en güçlü açıklaması olarak nitelenen bu çağrıya rağmen takviye dozlara devam etme kararı, ülkelerin daha bulaşıcı Delta varyantından halklarını korumaya çalıştığı bir sırada, küresel boyutta da pandemiyle mücadele etmenin zorluklarını gözler önüne seriyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin yaşlılar ve kırılgan nüfus için Eylül ayından itibaren üçüncü doz Corona virüsü aşılarını uygulamaya başlamaya hazırlandığını bildirdi.

Macron Instagram hesabından yaptığı açıklamada, “Üçüncü doz aşı, herkes için hemen değil ama en kırılgan ve en yaşlı kesim için muhtemelen gerekli olacak” ifadesini kullandı.

Almanya Sağlık Bakanlığı da bağışıklık sistemi yetersiz olan, çok yaşlı ve bakımevi sakinleri için Eylül ayından itibaren takviye dozları yapmayı planladıklarını belirtti.

WHO Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus Çarşamba günü yaptığı açıklamada, düşük gelirli ülkelerde yaşayan milyonlarca kişinin ilk doz aşılarını olmak için beklediği bu dönemde varlıklı ülkelerin bazılarının Corona virüsünün Delta varyantına karşı nüfuslarını korumak için takviye doz aşılar için harekete geçmesine tepki göstermişti.

WHO’ya göre, varlıklı ülkeler Mayıs ayında her 100 kişi için 50 doz civarında aşı yaptı. Düşük gelirli ülkelerdeyse bu oran her 100 kişi için 1,5 doz oldu.

Tedros, “Hükümetlerin halklarını Delta varyantından koruma kaygısını anlıyorum ama küresel aşı tedarikinin zaten çoğunu kullanmış olan ülkelerin şimdi bunu daha da fazla kullanmalarını kabul edemeyiz” diye konuşmuştu.

Almanya bu suçlamaları reddederek, kendi vatandaşlarına aşı yaparken aynı zamanda yoksul ülkelere de en az 30 milyon doz aşı bağışlayacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Almanya’da kırılgan gruplara tedbir mahiyetinde üçüncü doz aşı yapmayı istiyoruz ve aynı zamanda da dünya genelinde mümkün olan en fazla sayıda kişinin aşılanmasını destekleme niyetindeyiz” denildi.

Fransa’da da Macron hükümeti, ülkenin dördüncü dalgayla yüz yüze olduğu ve hükümetin Corona virüsüyle mücadele politikalarına karşı sokak gösterilerinin devam ettiği bir zamanda aşılama programını güçlendirmeye çalışıyor.

Fransa’da bugüne kadar nüfusun yüzde 64,5’i, Almanya da yüzde 62’si en az bir doz aşı oldu. Tam doz aşı olanların oranı da Fransa’da yüzde 49, Almanya’da yüzde 53.

