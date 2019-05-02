Almanya ve Fransa'dan batarya üretimi için 6 milyar avroluk yatırım

BERLİN (AA) - Avrupa'da elektrikli arabalara yönelik batarya hücrelerinin üretimi için Fransa ve Almanya ortak hareket edecek ve 5-6 milyar avroluk yatırım yapacak.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ve Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, elektrikli arabaların batarya hücrelerinin Avrupa'da üretimine yönelik ortak projenin detaylarını Paris’te kamuoyuna duyurdu.

Projeye göre, 1 milyar 200 milyon avroluk kamu destekleri dahil 5-6 milyar avro arasında yatırım yapılacak. İlk başta Fransa’da 200 kişiyi istihdam edecek bir pilot tesis kurulacak. Daha sonra Almanya ve Fransa’da her biri bin 500 kişiyi istihdam edecek batarya üretim tesisleri faaliyete geçecek.

Almanya’da geri dönüşümden madenlerin işlenmesine kadar büyük ölçekli batarya hücrelerinin üretimi uzun zamandır kamuoyunda tartışılıyordu.

Fransız Bakan Le Maire, projeye en fazla 1 milyar 200 milyon avroluk kamu desteği sağlanacağı belirterek, Fransa, Belçika, Avusturya, Finlandiya ve Polonya gibi diğer Avrupa Birliği ülkelerinin de projede yer almak için istekli olduklarını bildirdi.