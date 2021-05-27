Almanya ve Fransa’dan büyüme atağı

Bakanlar ABD Başkanı Biden'ın asgari kurumsal vergi oranı planına da destek veriyor.Avrupa'nın en büyük ekonomilerinden Almanya ve Fransa pandemi sonrası dönemde ekonomilerini hızla büyütmeyi planlıyor.

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, büyümeye destek olmak için daha fazla teşvik verileceği ve özel yatırımların destekleneceği mesajını verdi.

İki bakan da ülke ekonomilerinin pandemiden güçlenerek çıkacağı öngörüsünde bulunurken, Altmaier'e göre iki ekonomi de "eski güçlerini bir kaç ay içinde kazanıp aşmış olacak." Fransa ekonomisinin büyüme trendine girdiğini belirten Le Maire ise ulusal ekonomlerinin bu yıl yüzde 5 oranında büyümesini bekledikleri kaydetti.

Alman Merkez Bankası'nın tahminlerine göre Almanya ekonomisinin sonbaharda kriz öncesi seviyeleri aşması bekleniyor.

Biden'ın vergi önerisine destek

Öte yandan iki ülke tarihi bir anlaşma için düğmeye bastı. ABD Başkanı Joe Biden'ın çok uluslu şirketlere minimum yüzde 15 kurumsal vergi oranı getirilmesi önerisinin ardından Fransa ve Almanya, diğer bazı AB ülkelerinin muhalefetine rağmen bu plana destek veriyor.