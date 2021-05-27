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Almanya ve Fransa’dan büyüme atağı

27.05.2021 19:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya ve Fransa ekonomi ve maliye bakanları pandemi sonrası hızlı ekonomik büyüme sinyali verdi.

Almanya ve Fransa’dan büyüme atağı

Bakanlar ABD Başkanı Biden'ın asgari kurumsal vergi oranı planına da destek veriyor.Avrupa'nın en büyük ekonomilerinden Almanya ve Fransa pandemi sonrası dönemde ekonomilerini hızla büyütmeyi planlıyor.

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, büyümeye destek olmak için daha fazla teşvik verileceği ve özel yatırımların destekleneceği mesajını verdi.

İki bakan da ülke ekonomilerinin pandemiden güçlenerek çıkacağı öngörüsünde bulunurken, Altmaier'e göre iki ekonomi de "eski güçlerini bir kaç ay içinde kazanıp aşmış olacak." Fransa ekonomisinin büyüme trendine girdiğini belirten Le Maire ise ulusal ekonomlerinin bu yıl yüzde 5 oranında büyümesini bekledikleri kaydetti.

Alman Merkez Bankası'nın tahminlerine göre Almanya ekonomisinin sonbaharda kriz öncesi seviyeleri aşması bekleniyor.

Biden'ın vergi önerisine destek

Öte yandan iki ülke tarihi bir anlaşma için düğmeye bastı. ABD Başkanı Joe Biden'ın çok uluslu şirketlere minimum yüzde 15 kurumsal vergi oranı getirilmesi önerisinin ardından Fransa ve Almanya, diğer bazı AB ülkelerinin muhalefetine rağmen bu plana destek veriyor.

Fransız Bakan Le Maire, Fransız-Alman ekonomik ve finansal konseyi öncesi düzenlenen ortak basın toplantısında "ABD yönetimindeki değişim tarihi bir fırsat sunuyor ve fırsatlar karşımıza çıktığında değerlendirmeliyiz. Şimdi harekete geçmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz da bir anlaşmaya varma konusunda "iyimser" olduğunu söylerken, böyle bir anlaşmanın ülkeler arasındaki "feci mali rekabeti" sona erdireceğini kaydetti.

Scholz "uluslararası kurumsal vergilendirmede devrim yaratacak bir uluslararası anlaşmaya varmak üzereyiz" dedi.

Biden yönetimi geçen hafta Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ve G20 ülkelerine minimum yüzde 15 kurumsal vergi konusunda anlaşma çağrısında bulunmuştu. Ancak düşük vergi oranları nedeniyle birçok uluslararası şirketin merkezine ev sahipliği yapan İrlanda‘nın Maliye Bakanı Paschal Donohoe salı günü bu plana karşı çıkarak küresel bir oranın sadece bazı ülkelerin ve ekonomilerin faydasına olacağını savunmuştu.

Avrupa Birliği içinde İrlanda'ya destek veren ülkelerden biri Macaristan oldu. İrlanda'da kurumsal vergi yüzde 12,5 seviyesinde, Macaristan'da ise yüzde 9 düzeyinde bulunuyor. OECD verilerine göre Fransa ve Almanya'da ise bu oran yaklaşık yüzde 30 düzeyinde.

Gelecek hafta G7 ülkeleri maliye bakanları Londra‘da bir araya gelecek. Toplantının ana gündem maddesinin Biden'ın minimum kurumsal vergi önerisi olması bekleniyor.

Reuters,AFP / SSB,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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