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Almanya ve Fransa’dan Dünya Sağlık Örgütü’ne ‘‘Tam Destek’’

25.06.2020 19:21 | Son Güncelleme

Fransa ve Almanya, ABD Başkanı Donald Trump’ın desteğini çektiği Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) Corona virüsü salgınıyla mücadelesinde siyasi ve mali anlamda ‘‘tam destek’’ sağlayacağını ilan etti. Berlin, bu yıl WHO’ya 500 milyon Euro’luk rekor bağış vereceğini bildirdi

Almanya ve Fransa’dan Dünya Sağlık Örgütü’ne ‘‘Tam Destek’’

Fransa ve Almanya, ABD Başkanı Donald Trump’ın desteğini çektiği Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) Corona virüsü salgınıyla mücadelesinde siyasi ve mali anlamda ‘‘tam destek’’ sağlayacağını ilan etti. Berlin, bu yıl WHO’ya 500 milyon Euro’luk rekor bağış vereceğini bildirdi.

Alman Sağlık Bakanı Jens Spahn, bunun şu ana kadar WHO’ya verdikleri en büyük bağış olacağını söyledi.

Spahn, ‘‘Bugün güçlü, şeffaf ve hesap verebilir, liderlik yapabilen ve salgına karşı küresel yanıt çalışmalarını eşgüdümlü yürütebilen bir WHO’ya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var’’ dedi.

Fransa ise Lyon’da WHO’ya ait bir araştırma merkezine 90 milyon Euro bağış yapacağını, ayrıca 50 milyon Euro ek mali destek vereceğini bildirdi.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, ‘‘Dünyanın çok uluslu bir organizasyona her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğunu düşünüyorum’’ diye konuştu. Dünyanın ortaklıklara ihtiyacı olduğunu söyleyen Veran, ‘‘Corona salgınıyla küresel düzeyde mücadele etmeye ihtiyacımız var. Bunu da WHO sağlayabilir’’ dedi.

Başkan Donald Trump, geçen ay ABD’nin WHO ile ilişkisini sonlandıracağını açıklamış ve Corona virüsü salgını sürecini iyi yönetemediğini iddia ettiği örgütü ‘Çin’in kuklası’ olmakla suçlamıştı. Ancak ABD, WHO ile olan bağlarını kestiği konusunda örgüte hala resmi bildiride bulunmadı.

Örgütün en büyük bağışçısı konumundaki ABD, 2019’da WHO’nun bütçesinin yüzde 15’ine karşılık gelen 400 milyon dolar bağış yapmıştı.

WHO’dan çekileceğini açıklayan ABD, küresel sağlık projeleri için alternatif ortaklıklar başlattıklarını da bildirmişti. Dışişleri Bakanlığı’nın Dış Yardımlar Dairesi Başkanı Jim Richardson, sağlık projelerinin uygulanmasında WHO’dan başka alternatiflerin mümkün olmadığı bir dizi ülke olduğunu, ancak Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Dairesi’nin (USAID) bu ülkelerin çoğunda alternatif yardımcılar bulduğunu kaydetmişti.

Çin’de geçen yılın Aralık ayında başlayan Corona virüsü salgını, 210’dan fazla ülkeye yayıldı.

Reuters’ın rakamlarına göre dünya genelinde 9 milyon 440 binden fazla kişi hastalığa yakalandı, 481 bin 672 kişiyse salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

Son olarak geçen hafta Reuters’a konuşan Avrupa Birliği’nden üst düzey bir sağlık yetkilisi, Avrupa hükümetlerinin ABD’ye WHO’da bazı değişiklikler yapılması konusunda destek verdiğini bildirdi. Bu da Avrupa’nın da ABD’nin WHO ile ilgili bazı kaygılarını paylaşıyor olabileceği yorumlarına neden oldu.

Dünya Sağlık Örgütü, son olarak Pazar günü dünya genelinde, Corona virüsü vaka sayılarında rekor düzeyde artış görüldüğünü açıklamış ve salgın başladığından bu yana ilk kez, bir günde 183 bin yeni vaka kaydedildiğini bildirmişti.

Corona virüsüyle mücadelede dünya genelinde 100 kadar aşı çalışması yürütülüyor. AstraZeneca, Pfizer, BioNtech, Johnson& Johnson, Merck, Moderna, Sanofi ve CanSino Biologics gibi bazı ecza firmaları, şimdiden insanlı deneylere geçti.

Corona virüsü aşısının milyonlarca dozunun bu yıl, 2 milyar dozununsa 2021’in sonuna kadar üretilmesini umduğunu belirten WHO, aşının onaylanmasının ardından ilk olarak kimlere uygulanacağıyla ilgili de bir plan hazırlıyor.

Önceliğin salgınla ön cephede mücadele eden sağlık çalışanı ve polislerde olacağını bildiren WHO, ilk dozların bu gruptan sonra 65 yaş ve üstü kesim ile başka hastalıklar nedeniyle virüse karşı daha savunmasız olanlara, son olarak da hapishane, bakımevi ve et paketleme sektörü gibi bulaşma oranının yüksek olduğu kalabalık ortamlarda çalışanlara verileceğini açıkladı.

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