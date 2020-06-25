Almanya ve Fransa’dan Dünya Sağlık Örgütü’ne ‘‘Tam Destek’’

Fransa ve Almanya, ABD Başkanı Donald Trump’ın desteğini çektiği Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) Corona virüsü salgınıyla mücadelesinde siyasi ve mali anlamda ‘‘tam destek’’ sağlayacağını ilan etti. Berlin, bu yıl WHO’ya 500 milyon Euro’luk rekor bağış vereceğini bildirdi. Alman Sağlık Bakanı Jens Spahn, bunun şu ana kadar WHO’ya verdikleri en büyük bağış olacağını söyledi. Spahn, ‘‘Bugün güçlü, şeffaf ve hesap verebilir, liderlik yapabilen ve salgına karşı küresel yanıt çalışmalarını eşgüdümlü yürütebilen bir WHO’ya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var’’ dedi. Fransa ise Lyon’da WHO’ya ait bir araştırma merkezine 90 milyon Euro bağış yapacağını, ayrıca 50 milyon Euro ek mali destek vereceğini bildirdi. Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, ‘‘Dünyanın çok uluslu bir organizasyona her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğunu düşünüyorum’’ diye konuştu. Dünyanın ortaklıklara ihtiyacı olduğunu söyleyen Veran, ‘‘Corona salgınıyla küresel düzeyde mücadele etmeye ihtiyacımız var. Bunu da WHO sağlayabilir’’ dedi.

Başkan Donald Trump, geçen ay ABD’nin WHO ile ilişkisini sonlandıracağını açıklamış ve Corona virüsü salgını sürecini iyi yönetemediğini iddia ettiği örgütü ‘Çin’in kuklası’ olmakla suçlamıştı. Ancak ABD, WHO ile olan bağlarını kestiği konusunda örgüte hala resmi bildiride bulunmadı. Örgütün en büyük bağışçısı konumundaki ABD, 2019’da WHO’nun bütçesinin yüzde 15’ine karşılık gelen 400 milyon dolar bağış yapmıştı. WHO’dan çekileceğini açıklayan ABD, küresel sağlık projeleri için alternatif ortaklıklar başlattıklarını da bildirmişti. Dışişleri Bakanlığı’nın Dış Yardımlar Dairesi Başkanı Jim Richardson, sağlık projelerinin uygulanmasında WHO’dan başka alternatiflerin mümkün olmadığı bir dizi ülke olduğunu, ancak Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Dairesi’nin (USAID) bu ülkelerin çoğunda alternatif yardımcılar bulduğunu kaydetmişti. Çin’de geçen yılın Aralık ayında başlayan Corona virüsü salgını, 210’dan fazla ülkeye yayıldı. Reuters’ın rakamlarına göre dünya genelinde 9 milyon 440 binden fazla kişi hastalığa yakalandı, 481 bin 672 kişiyse salgın nedeniyle hayatını kaybetti.