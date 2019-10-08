Almanya ve Fransa’dan Gezi davası açıklaması

Gezi Parkı davasının üçüncü duruşması öncesinde Alman hükümetinin İnsan Hakları Sorumlusu Bärbel Kofler ve Fransa Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları Sorumlusu François Croquette ortak bir açıklama yaparak, Türkiye'ye hukuk devleti standartlarına uyma çağrısında bulundu.

Ortak açıklamada, "Türkiye'de sivil toplum ve insan hakları aktivistlerinin durumunu büyük bir endişe ile takip ediyoruz" ifadesi kullanıldı. Bu nedenle de iş insanı Osman Kavala ve diğer 15 sanığın yargılandığı duruşmanın dikkatle izlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Almanya ve Fransa, Türkiye'nin yükümlü olduğu hukuk devleti standartlarına uymasını bekliyor" denildi.

Anayasa Mahkemesi'nin "Bu Suça Ortak Olmayacağız" başlıklı bildiriye imza attıkları için yargılanan akademisyenlerin ifade özgürlüklerinin ihlal edildiği kararının ardından beraatlerin gelmesinin "Olumlu bir işaret" olarak değerlendirildiği açıklamada, "Ancak artık Türkiye'den daha fazla iyi haber gelmesinin zamanı olduğu" belirtildi.

Açıklamada Croquette ve Almanya Dışişleri Bakanlığı Kültür ve İletişim Dairesi Başkanı Andreas Görgen'in Silivri'de bugün görülen duruşmayı izleneceği kaydedildi.