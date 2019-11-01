HABER

Almanya ve Hindistan arasında anlaşma

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.11.2019 15:17 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yeni Delhi ziyareti kapsamında Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile iki ülke ilişkilerinin derinleştirilmesi amacıyla geniş kapsamlı bir anlaşma imzaladı.Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de Perşembe günü başladığı 3 günlük ziyaretini sürdürüyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yeni Delhi ziyareti kapsamında Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile iki ülke ilişkilerinin derinleştirilmesi amacıyla geniş kapsamlı bir anlaşma imzaladı.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de Perşembe günü başladığı 3 günlük ziyaretini sürdürüyor. Merkel temasları kapsamında Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke ilişkileri ele alınırken, stratejik işbirliğini derinleştirmek ve ikili ticareti arttırmak amacıyla anlaşma imzalandı. Anlaşmada, stratejik işbirliği, tarım, siber güvenlik ve yapay zeka konularına da yer verildi.
İki lider, ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyerek basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hindistan Başbakanı Modi, “Büyüyen ikili ticaretimizi arttırmak amacıyla özel sektörlerimizi cesaretlendiriyoruz. Şansölye Merkel ile üst düzey iş adamları ve sanayi liderleri ile bir araya geleceğiz” ifadelerini kullandı. Hindistan Başbakanı Modi, iki ülkenin terörizm ve aşırıcılıkla mücadelede işbirliğini arttıracaklarını sözlerine ekledi.
İki ülke arasındaki eğitim işbirliğine de değinilen basın toplantısında Almanya Başbakanı Merkel, “20 bin kadar Hindistanlı öğrenci Almanya’da eğitim görüyor ve daha fazlasını görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.
İki ülke arasındaki ticaret hacmi, 2018-2019 mali yılı sonunda 24.06 milyar dolara yükseldi. Hindistan’daki Alman firmaları, 2000 yılından bu yana yaklaşık 12 milyar dolarlık yatırımda yaptı.

PARTNERGözlerini alamadılar!Gözlerini alamadılar!
Türkiye’de müzik eğitiminin dünü, bugünü ve yarını düzenlenen çalıştayla ele alındıTürkiye’de müzik eğitiminin dünü, bugünü ve yarını düzenlenen çalıştayla ele alındı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Çorum’daEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Çorum’da

En Çok Okunan Haberler

Trump: Vurulursam Melania ağlamaz

Trump: Vurulursam Melania ağlamaz

Eminönü'nde balık ekmek satan teknelerle ilgili flaş karar

Eminönü'nde balık ekmek satan teknelerle ilgili flaş karar

Bunu yapmayan yandı!

Bunu yapmayan yandı!

Ali Koç 'Çılgın bir önerim var' dedi ve açıkladı!

Ali Koç 'Çılgın bir önerim var' dedi ve açıkladı!

İstanbul trafiğinde çakarlı araç denetimi!

İstanbul trafiğinde çakarlı araç denetimi!

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

İlk karar hayata geçirildi

İlk karar hayata geçirildi

Diğer Haberler
Bülent Arınç'ın KHK çıkışına şehit ailelerinden sert tepki

Bülent Arınç'ın KHK çıkışına şehit ailelerinden sert tepki

Ali Babacan AK Parti'den oy alır mı? Mahir Ünal'dan anket çıkışı

Ali Babacan AK Parti'den oy alır mı? Mahir Ünal'dan anket çıkışı

MHP'den Bülent Arınç'a 'KHK faciadır' tepkisi: Bir facia var, o da sensin

MHP'den Bülent Arınç'a 'KHK faciadır' tepkisi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çağrı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çağrı!

CHP’den Bülent Arınç açıklaması: Samimiyeti varsa istifa eder

CHP’den Bülent Arınç açıklaması: Samimiyeti varsa istifa eder

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.