Almanya ve İngiltere Arasında Suudi Arabistan Krizi

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon 2015’ten bu yana ülkedeki Husi isyancılarına karşı savaşıyor. On binlerce sivilin hayatını tehlikeye atan bir insani krize neden olan bu savaş Suudi Arabistan’a silah ihracatı yapılmasının eleştirilmesine neden oluyor.

İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt’a Almanya’da Heiko Maas’la yapacağı görüşme öncesinde konuyla ilgili bir soru yöneltildi. Hunt, İngiltere ve Almanya’nın Suudi Arabistan’ın güney komşusu Yemen’de süren savaşı bitirmek için ortak çıkarları paylaştıklarını kaydetti.

Almanya, Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi yetkililer tarafından İstanbul’daki büyükelçilikte öldürülmesinin ardından Suudi Arabistan’a yaptığı silah ihracatı izinlerini durdurmuştu. İhracat yasağı anlamına gelen bu hamle İngiltere’nin Almanya yapımı malzeme içeren savaş uçaklarını Suudi Arabistan’a gönderememesi anlamına geliyor.

Alman Der Spiegel gazetesine göre İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt bu ay Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’a bir mektup göndererek Berlin’in Suudi Arabistan’a silah satışına kısıtlama getirmesini eleştirdi. Hunt, Almanya’nın bir müttefik olarak inandırıcılığının azaldığını söyledi.

Hunt, İngiltere’nin silah ihracatı konusunda katı kuralları olduğunu vurguladı ve silahların insan hakları kanunlarını delecek şekilde mi kullanılacağının bağımsız şekilde incelendiğini bildirdi ve “şu an bu kanıya varmıyoruz” dedi.

Hunt, “Heiko Maas’la konuştuğumda Yemen’e barış getirmek için çok büyük etkisi olan şeyin İngiltere’nin Suudi Arabistan’la arasındaki stratejik ilişki olduğunu söyleyeceğim” diye konuştu. Hunt, Avrupa’nın masada yeri olması ve barış için baskı yapabilmesi için bu stratejik ilişkiyi sürdürmesi gerektiğini söylerine ekledi.

Berlin ve Londra geçen aylarda savunma ve güvenlik alanında işbirliğinin İngiltere’nin Mart ayında AB’den ayrılmasından sonra bile Anglo-Alman işbirliğinin temelini oluşturması gerektiğini bildirmişti.

Ancak İngiltere’nin bu konudaki sitemine rağmen Almanya Ekonomi Bakanlığı sözcüsü Tanja Alemany, Berlin’in Suudi Arabistan’a silah ihracatı konusundaki görüşlerinin değişmediğini ve silah ihracatına yeniden izin verilmesi için bir neden olmadığını söyledi.

