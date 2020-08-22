Almanya ve İsrail'den Ortak Hava Tatbikatı

Almanya ve İsrail hava kuvvetleri Alman hava sahası üzerinde ilk askeri tatbikatlarını gerçekleştirdi. Tatbikat iki ülke arasında artan işbirliğinin son yansıması oldu.

Hem Alman hem de İsrailli yetkililer ilk kez düzenlenen ortak tatbikatın tarihi bir an olarak nitelendirirken bunun çok özel ve duygusal bir yönünün de olduğunu ifade ettiler.

Alman Hava Kuvvetleri’nden Yarbay Samuel Mbassa tatbikatın ardından yaptığı açıklamada “Bu tatbikat, Mavi Kanatlar, son derece duygusal ve bunun ne kadar önemli bir durum olduğunun farkındayız. Noervenich ve Boelke filoları olarak İsrailli ortaklarımızı Almanya’da ağırlamaktan onur duyuyoruz. Onlar Almanya üzerinde yan yana uçmaktan dolayı da çok gururluyuz ” dedi.

İsrail Hava Kuvvetleri’nden soyadını açıklamayan Pilot Yarbay Oren de uçuşun ardından yaptığı değerlendirmede “Burada uçmak çok farklı bir duygu. Burada uçarak geçmişi anımsamak ve geleceğe bakmak sanırım hepimiz bunu hissediyoruz ve birlikte geleceğe bakıyoruz. Burada birlikte uçmaktan ve bu işbirliğinden memnunuz. Bu işbirliğinin iki ülke için de iyi olduğunu düşünüyorum”diye konuştu.

İsrailli pilotlar, Almanya’da iki hafta kalacak ve Alman pilotlarla ortak eğitimlere katılacaklar. Nazi Almanyası döneminde Hitler yönetimindeki Almanya’da 6 milyon Yahudi soykırıma uğramış ve katledilmişlerdi. Bu sebeple iki ülkenin askeri işbirliğine özel bir önem atfediliyor.

