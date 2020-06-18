Almanya ve Rusya arasında cinayet krizi

Dışişleri Bakanı Maas da Rusya'ya karşı sert bir açıklama yaptı.Geçen yılın Ağustos ayında Berlin'deki Kleiner Tiergarten adlı bir parkta 40 yaşında Çeçen kökenli T.K. adlı bir Gürcistan vatandaşının kafasına kurşun sıkılarak öldürülmesiyle ilgili dava açıldı.

Almanya Federal Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, hakkında dava açılan Rus vatandaşı V.K.'nın cinayet emrini Rus hükümetinden aldığı savunuluyor.

İddianamede, cinayet emrinin arka planında öldürülen kişinin Rus merkezi hükümeti ile Çeçenistan, İnguşitya ve Gürcistan'ın Rusya yanlısı hükümetlerine karşı muhalif tutumu olduğu belirtiliyor. T.K.'nın bir Çeçen milis olarak 2000-2004 yılları arasındaki ikinci Çeçenistan savaşı sırasında Rusya'ya karşı savaştığı da iddianamede yer alıyor.

İddianamede ayrıca T.K.'nın Rus makamları tarafından "terörist" olarak sınıflandırıldığı ve Rusya tarafından terörist bir organizasyon olarak kabul edilen "Kafkas Emirliği"nin bir üyesi olduğu belirtiliyor. T.K'nın 2016 yılı sonunda da Almanya'ya iltica başvurusunda bulunduğu ifade ediliyor.