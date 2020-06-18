HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Almanya ve Rusya arasında cinayet krizi

Almanya ve Rusya arasında cinayet krizi

18.06.2020 15:28 | Son Güncelleme

Alman Federal Başsavcılığı, geçen yıl Berlin'de bir Gürcistan vatandaşının öldürülmesiyle ilgili olarak Rus hükümetini cinayet emri vermekle suçladı.

Almanya ve Rusya arasında cinayet krizi

Dışişleri Bakanı Maas da Rusya'ya karşı sert bir açıklama yaptı.Geçen yılın Ağustos ayında Berlin'deki Kleiner Tiergarten adlı bir parkta 40 yaşında Çeçen kökenli T.K. adlı bir Gürcistan vatandaşının kafasına kurşun sıkılarak öldürülmesiyle ilgili dava açıldı.

Almanya Federal Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, hakkında dava açılan Rus vatandaşı V.K.'nın cinayet emrini Rus hükümetinden aldığı savunuluyor.

İddianamede, cinayet emrinin arka planında öldürülen kişinin Rus merkezi hükümeti ile Çeçenistan, İnguşitya ve Gürcistan'ın Rusya yanlısı hükümetlerine karşı muhalif tutumu olduğu belirtiliyor. T.K.'nın bir Çeçen milis olarak 2000-2004 yılları arasındaki ikinci Çeçenistan savaşı sırasında Rusya'ya karşı savaştığı da iddianamede yer alıyor.

İddianamede ayrıca T.K.'nın Rus makamları tarafından "terörist" olarak sınıflandırıldığı ve Rusya tarafından terörist bir organizasyon olarak kabul edilen "Kafkas Emirliği"nin bir üyesi olduğu belirtiliyor. T.K'nın 2016 yılı sonunda da Almanya'ya iltica başvurusunda bulunduğu ifade ediliyor.

Maas'dan Rusya'ya tehdit

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da açılan dava ve iddialarla ilgili bir açıklama yaptı. Olayla ilgili olarak Rusya'yı cezai önlemlerle tehdit eden Maas, "Alman hükümeti, bu olayla ilgili başka önlemler alma hakkını saklı tutar" şeklinde konuştu.

Yeşiller Partisi milletvekilerinden Manuel Sarrazin de iddianamede yer alan tespitleri "Rus-Alman ilişkilerinde yeni bir çöküş" olarak değerlendirdi. "Kremlin'in mafya üyeleriyle Avrupa'nın ortasında insanları ortadan kaldırmasına izin veremeyiz" şeklinde konuşan Sarrazin, Alman hükümetinin daha fazla çekimser tepki gösteremeyeceğini söyledi.

Görgü tanıkları ne diyor?

Davada yargılanan Rus sanık, olayın meydana geldiği 17 Ağustos 2019 tarihinde kısa süre içinde günü yakalanmıştı. Görgü tanıkları da cinayetin ardından failin peruğunu, bisikletini ve elinde silahı Spree Nehri'ne attığını anlatmıştı.

İddinamede sanığın cinayeti işlemeyi para karşılığı kabul ettiği belirtiliyor.

Cinayet geçen yıl Almanya ve Rusya arasında diplomatik gerginliğe neden olmuş. Alman hükümeti iki Rus diplomatı bu olayla ilgili olarak sınır dışı etmişti.

dpa,AFP/HS,TY

©️ Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte bu yazın gözde tatili! İşte bu yazın gözde tatili!
Askere giden işçi kıdem tazminatı alabilir mi?Askere giden işçi kıdem tazminatı alabilir mi?
Dünyanın yüzde 1'i yerinden edildiDünyanın yüzde 1'i yerinden edildi

En Çok Okunan Haberler

Tepki çekti! O kelimeyi sansürlediler

Tepki çekti! O kelimeyi sansürlediler

Flaş açıklamalar! 'Mobbingle ilgili...'

Flaş açıklamalar! 'Mobbingle ilgili...'

LGS ve YKS günlerinde sınırlı bir sokağa çıkma yasağı olacak

LGS ve YKS günlerinde sınırlı bir sokağa çıkma yasağı olacak

Bakan Soylu'dan Saygı Öztürk'e çok sert tepki!

Bakan Soylu'dan Saygı Öztürk'e çok sert tepki!

Bakan Selçuk'tan LGS ile ilgili flaş açıklama

Bakan Selçuk'tan LGS ile ilgili flaş açıklama

Bantla sardığı başına poşet geçirdi, boğazını keserek intihar etti

Bantla sardığı başına poşet geçirdi, boğazını keserek intihar etti

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Sosyal medya fenomeni üvey oğlundan hamile kaldı

Sosyal medya fenomeni üvey oğlundan hamile kaldı

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

Hafter sözcüsü itiraf etti: İlerleme durdurulacak dediler

Hafter sözcüsü itiraf etti: İlerleme durdurulacak dediler

Diğer Haberler
Irak'tan Türkiye'ye 'birliklerini geri çek' notası

Irak'tan Türkiye'ye 'birliklerini geri çek' notası

Polisi protesto eden kadının bebeğini polis kurtardı

Polisi protesto eden kadının bebeğini polis kurtardı

Dünyanın yüzde 1'i yerinden edildi

Dünyanın yüzde 1'i yerinden edildi

Vahşi hayvan pazarlarında farklı koronavirüs türleri bulundu

Vahşi hayvan pazarlarında farklı koronavirüs türleri bulundu

Balıktan virüs geçer mi?

Balıktan virüs geçer mi?

Salgının sıfır noktasında o etin satışı devam ediyor!

Salgının sıfır noktasında o etin satışı devam ediyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.