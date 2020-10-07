Almanya ve Rusya'yı Karşı Karşıya Getiren Cinayet Davası Başlıyor

Geçen yıl Ağustos ayında, Berlin'deki Kleiner Tiergarten parkında Çeçen kökenli Zelimhan Khangosvilli adlı Gürcistan vatandaşının, kafasına kurşun sıkılarak öldürülmesiyle ilgili dava, bugün büyük güvenlik önlemleri altında başladı. Alman medyasında "Yılın davası" olarak tanımlanan ve Almanya ve Rusya arasında diplomatik gerginliğe neden olan cinayetle ilgili mahkeme sürecinin, ikili ilişkileri olumsuz etkileyeceğinden bahsediliyor. Başbakan Angela Merkel, cinayetin Berlin’le Moskova arasındaki, güvene dayalı işbirliğini bozduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Heiko Maas’sa, mahkeme öncesinde yaptığı açıklamada, Rusya'yı cezai önlemlerle tehdit ederken "Alman hükümeti, bu olayla ilgili başka önlemler alma hakkını saklı tutuyor" dedi. Gözlemciler, başsavcının iddianamesinden yola çıkarak, dava sonunda infazı gerçekleştiren kişiyle Rus istihbaratı arasındaki ilişkinin belgelerle kanıtlanacağını belirtiyor. Yapılan yorumlarda, Alman hükümetinin, Rus istihbaratının başkent Berlin’in ortasında bir kişiyi infaz etmesine tepki vereceği ifade ediliyor.

Başsavcı tarafından hazırlanan iddianamede, hakkında "Adam öldürmek ve silah yasalarını ihlal etmek" suçlarından dava açılan Rus vatandaşı, 55 yaşındaki Vadim Krasikov‘un, Zelimhan Khangosvilli‘yi öldürme emrini doğrudan Rus hükümetinden aldığı savunuluyor. İddianamede Rus istihbaratına işaret edilerek "Rus hükümetinin kurumları, 18 Temmuz 2018 tarihinden önce zanlıya Çeçen kökenli Gürcü vatandaşı Tornike K’yi ortadan kaldırılma talimatı verdi" ifadesi dikkat çekiyor. Başsavcının bu iddiayı, zanlının soruşturma sürecinde yaptığı itiraflara dayandırdığı tahmin ediliyor. 40 yaşındaki Khangosvilli’nin öldürülmesine neden olarak 2000-2004 yılları arasındaki Çeçen Savaşı sırasında milis olarak Rusya‘ya karşı savaşmış olması ve ardından Çeçenistan, İnguşitya ve Gürcistan'ın, Rusya yanlısı hükümetlerine karşı eylemlerde bulunması gösteriliyor. İddianamede sanığın, cinayeti işlemeyi para karşılığı kabul ettiği belirtilirken Khangoshvili’nin, Rus istihbarat örgütü Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından terörist olarak arandığı, zanlı Krasikov'un Rus istihbarat servisi FSB'den eğitim aldığı konuyla ilgili bilgiler arasında.