Almanya ve Türkiye’den Seyahat Sınırlamalarını Kaldırma Planı

Alman basınında çıkan haberlere göre, Almanya ve Türkiye Corona virüsü salgını nedeniyle yürürlükte olan seyahat sınırlamasını karşılıklı olarak kaldırmayı hedefliyor. Konuyla ilgili haberlerde, Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi yaptığı, uluslararası konuların yanı sıra, iki ülke arasında seyahat ve turizm sürecinin konuşulduğu belirtildi.
Maas’ın yarın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’la telefonla görüşeceği ve seyahat uyarılarının kaldırılması ile uçak seferlerinin başlaması gibi konuları ele alacakları öğrenildi. Bu kapsamda Almanya’da olduğu gibi, Türkiye’de de geçerli olan 14 günlük karantina uygulamasının kaldırılması da gündemi oluşturan konulardan biri.
Dışişleri Bakanı Maas, Almanya'daki karantina uygulamasının Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin vatandaşları için kısa bir süre sonra kaldırılacağını duyurmuştu. Turizm sektörünün temsilcileri, Türkiye’ye yönelik seyahatlerin ve turizmin başlayabilmesi için en önemli konulardan birinin 14 günlük karantina uygulamasının devam edip etmeyeceği olduğu şeklinde görüş belirtmişti.
Almanya seyahat uyarılarını kademeli olarak kaldırmayı planlıyor
Almanya 15 Haziran tarihinden itibaren küresel seyahat uyarısını Avrupa ülkelerinden başlayarak kademeli olarak kaldırmayı planlıyor. Dün Bulgaristan, Yunanistan, İtalya, Hırvatistan, Malta, Avusturya, Portekiz, Slovenya, İspanya ve Kıbrıs'ın dışişleri ve turizm bakanlarıyla bir video konferans yapan Dışişleri Bakanı Maas, 15 Haziran’dan sonra her bir ülke için seyahat tavsiyeleri yayınlayacaklarını ve insanların buna göre seyahat edip, tatillerini planlayabileceklerini söyledi. Seyahat uyarısının 15 Haziran’da kaldırılması, yaz tatilini Türkiye’de geçirmek isteyen Alman turistlerle, Almanya’da yaşayan 3 milyon 500 binTürkiye kökenli göçmeni de yakından ilgilendiren bir konu. Başbakan Merkel geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la da bir telefon görüşmesi yapmış; görüşme bu sezon Türkiye’de yaz tatili ümitlerini artırmıştı.
THY Almanya’da bazı kentlere uçuşları başlatacağını açıkladı
Türk Hava Yolları’nın (THY) 19 Haziran’dan itibaren Frankfurt, Berlin, Düsseldorf ve Münih’ten uçuşlara başlayacağını açıklaması da, bu yönde olumlu bir işaret olarak yorumlandı. Alman basınında çıkan haberlerde, Maas’ın dünkü video konferansta AB’li meslektaşlarıyla konuşmasından sonra, şimdi de Türk tarafıyla turistik açılım sürecini ele aldığı belirtilirken, Türkiye’nin Alman turistlerin en çok tatile gittiği duraklar arasında üçüncü sırada olduğu hatırlatıldı. Geçen günlerde çıkan bazı haberlerde, Corona virüsüyle mücadelede Türkiye'de düşüşe geçen vaka sayısına ve alınan önlemlerle, turizm için hayata geçirilen sağlık sertifikasyonuna dikkat çekilmiş, Türkiye’nin özellikle Temmuz ayından itibaren Alman turistlerin gelmesini umut ettiği haberi verilmişti. 2019’da yaklaşık 5 milyon Alman tatilini Türkiye’de geçirdi.