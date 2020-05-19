Almanya ve Türkiye’den Seyahat Sınırlamalarını Kaldırma Planı

Alman basınında çıkan haberlere göre, Almanya ve Türkiye Corona virüsü salgını nedeniyle yürürlükte olan seyahat sınırlamasını karşılıklı olarak kaldırmayı hedefliyor. Konuyla ilgili haberlerde, Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi yaptığı, uluslararası konuların yanı sıra, iki ülke arasında seyahat ve turizm sürecinin konuşulduğu belirtildi.

Maas’ın yarın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’la telefonla görüşeceği ve seyahat uyarılarının kaldırılması ile uçak seferlerinin başlaması gibi konuları ele alacakları öğrenildi. Bu kapsamda Almanya’da olduğu gibi, Türkiye’de de geçerli olan 14 günlük karantina uygulamasının kaldırılması da gündemi oluşturan konulardan biri.

Dışişleri Bakanı Maas, Almanya'daki karantina uygulamasının Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin vatandaşları için kısa bir süre sonra kaldırılacağını duyurmuştu. Turizm sektörünün temsilcileri, Türkiye’ye yönelik seyahatlerin ve turizmin başlayabilmesi için en önemli konulardan birinin 14 günlük karantina uygulamasının devam edip etmeyeceği olduğu şeklinde görüş belirtmişti.