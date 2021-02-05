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Almanya Washington’un kararından memnun

05.02.2021 15:41 | Son Güncelleme:
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Almanya Washington’un kararından memnun

Eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından alınan, Almanya’daki Amerikan askerlerinin sayısını azaltma kararının Biden hükümetince askıya alınması Berlin’de memnuniyet yarattı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'ın, selefi Donald Trump tarafından alınan, Almanya'daki Amerikan askeri varlığını azaltma kararını askıya alması, Berlin'de memnuniyetle karşılandı. Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, konuyla ilgili açıklamasında, "Berlin, Amerikan silahlı kuvvetlerinin Almanya'da konuşlanıyor olmasının, her zaman, hem Avrupa hem de transatlantik güvenliğine hizmet ettiğine ve bunun iki tarafın çıkarına olduğuna inanmıştır" dedi.

ABD birliklerinin Almanya'daki varlığını "transatlantik dostluğun canlı hali" olarak nitelendiren Seibert, bunun askerlerin konuşlandığı yerleşim birimlerinde de böyle kabul gördüğünü ifade etti.

Başkan Biden'ın, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in tüm dünyadaki Amerikan askeri varlığını inceleyeceği ile ilgili açıklaması hakkındaki bir soruya, "Bu Amerika'nın iç meselesidir" diyen Seibert, Almanya'nın gelişmeleri yakından takip edeceğini bildirdi.

Eski Başkan Trump, NATO müttefiki Almanya'nın savunma harcamalarına ayırdığı kaynağın az olduğunu gerekçe göstererek, bu ülkedeki Amerikan askeri sayısını 34 bin 500'den 24 bine düşürme kararı almıştı.

AFP / ET,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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