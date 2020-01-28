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Almanya'ya iltica etmek için akılalmaz yöntem!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 11:28 | Son Güncelleme

Tunceli'de Almanya'ya iltica etmek isten kişi, akılalmaz bir yönteme başvurdu. Alevi-Sünni provokasyonu yapıldığı iddialarını kullan kişi, yalnız yaşayan annesinin kapısına “Geber Ermeni d..ü” yazdırdı, kapının önüne kurşun bıraktırdı.

Almanya'ya iltica etmek için akılalmaz yöntem!

Olay geçtiğimiz günlerde Tunceli’de yaşandı. Tunceli Pertek’te yalnız yaşayan 66 yaşındaki Kumru Akkaya’nın Almanya’da
bulunan oğlu, iltica talebinin kabul edilmesi için şeytanın aklına gelmeyecek bir oyuna başvurdu. Akkaya’nın oğlu Yusuf İnan Akkaya, Yurdal Daş isimli akrabasını arayarak annesinin kapısının önüne “Geber Ermeni d..ü” şeklinde yazı yazmasını, kapısının önüne 1 adet uzun namlulu silah mermisi bırakmasını istedi. Bunun üzerine harekete geçen Yurdal Daş, Akkaya’nın
belirttiği şekilde kapıya yazıyı yazdı ve mermi bıraktı.

Yaşanan bu olayın ardından emniyet ekipleri titiz bir çalışma yürüttü. Olayın yaşandığı yerdeki kameraları inceleyen, delilleri toplayan ekipler, olayı Pertek’te bir restoranda garsonluk yapan Daş’ın yaptığını belirledi ve gözaltına aldı. Daş'ın evinde yapılan aramada da kapıya yazı yazarken kullanılan boya da bulundu.

İFADESİNDE HER ŞEYİ ANLATTI

Gözaltına alınan Yurdal Daş, ifadesinde olayın ayrıntılarını anlattı. Daş’ın ifadesinde, "Kumru Akkaya’nın Almanya’da bulunan oğlu ve aynı zamanda kayınbiraderim olan Yusuf İnan Akkaya, beni Almanya’dan aradı. Annesinin evinin önüne bir adet Kalaşnikof mermi bırakmamı ve kapıya da ‘Geber Ermeni d..ü’ yazmamı istedi. Akkaya bunun Almanya’ya iltica etmesinde önemli olduğunu da söyledi. İfadesi alındıktan sonra Daş, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

ARAMA KAYDI BULUNUYOR

Ayrıca olaya ilişkin Yurdal Daş ile Almanya’daki kız kardeşiyle yaptığı Whatsapp yazışmaları da zanlının telefonunda tespit edildi. Olayı azmettirdiği belirlenen Yusuf İnan Akkaya’nın 5 Şubat 2015’te Almanya’ya gittiği, halen orada olduğu ve hakkında bir adet arama kararı olduğu belirlendi. Olayı azmettiren Akkaya’nın Türkiye’de Alevi sünni provokasyonu yapıldığı, Alevi vatandaşların can güvenliği olmadığı iddialarını kullanarak Almanya’ya iltica etmek istediği belirlendi.

Kaynek: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Tunceli iltica

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