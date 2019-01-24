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Almanya'ya Türkiye'den iltica başvurularında artış

24.01.2019 09:17 | Son Güncelleme

Almanya'da 2015 yılındaki sığınmacı akınıyla zirve yapan iltica başvurularının sayısı azalmaya devam ediyor. 2018'de Türkiye'den başvuruların sayısında ise 2 bin 172 kişilik artış kaydedildi.

Almanya'ya Türkiye'den iltica başvurularında artış

Almanya'ya iltica başvurularında geçen yıl yüzde 16'lık düşüş yaşandı. Alman İçişleri Bakanlığı verilerine göre, 2018'de yaklaşık 162 bini ilk başvuru, 24 bini ikinci başvuru olmak üzere toplamda 185 bin 853 başvuru kayıtlara geçti. Bu rakamın 2017'ye göre 36 bin 800 kişilik bir düşüş anlamına geldiği belirtildi.

İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Berlin'de rakamları kamuoyuna duyururken yaptığı açıklamada iltica başvurularındaki düşüşle ilgili olarak, "alınan önlemlerin istenen etkiyi gösterdiği" değerlendirmesinde bulundu. Seehofer, sığınmacı akınıyla birlikte 2015 sonbaharında zirve noktasına ulaşan başvurularda "sürekli düşüş" gözlendiğini belirtti.

TÜRKİYE'DEN BAŞVURULAR ARTTI

Almanya'ya 2015 yılında 890 bin, 2016 yılında da yaklaşık 280 bin kişi iltica başvurusunda bulunmuştu. Bakanlık verilerine göre 2018 yılındaki iltica başvurularında başı Suriye, Irak ve Afganistan vatandaşları çekti.

Türk vatandaşları ise 10 bin 655 başvuruyla İran ve Nijerya'nın ardından altıncı sırada yer aldı. 2017'de Türkiye'den 8 bin 483 başvuru kayıtlara geçmişti.

İçişleri Bakanı, özellikle geri gönderilenler ve gönüllü geri dönenler çıkarıldığında kaydedilen net rakamın, koalisyon anlaşmasında yıllık üst sınır olarak belirlenen 180 bin-220 bin aralığının çok altında kaldığına işaret etti. İnsani nedenlerle Almanya'ya kabul edilenler, yeniden yerleştirme programına dahil olanlar ve aile birleşimi yoluyla Almanya'ya gelenler de bu aralığa dahil ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Türkiye iltica başvuru

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