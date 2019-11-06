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Almanya yabancı imamlara dil şartı getirmeyi planlıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 06.11.2019 11:38 | Son Güncelleme

Almanya imamlar gibi yabancı din görevlilerine Almanca bilme şartı getirmeye hazırlanıyor.

Almanya yabancı imamlara dil şartı getirmeyi planlıyor

Almanya'da istihdam ve ikamet düzenlemelerinde yapılması planlanan değişiklik tasarısında imamlar gibi yabancı din görevlilerine Almanca bilme şartı getirilmesi planlanıyor. Söz konusu tasarının Çarşamba günü Bakanlar Kurulu gündemine gelmesi bekleniyor.

RND'nin haberine göre İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve Çalışma Bakanı Hubertus Heil tarafından hazırlanan tasarıda "Alman dilinin yabancı din görevlileri tarafından kullanımının güçlendirilmesi hedefi ancak bu kişilerin Almanya'ya giriş yaptıklarında Almanca bilmeleri durumunda başarılı olabilir ki bu, toplumla en başta iletişime geçmelerine de olanak sağlar" denildi.

Tasarıda ayrıca din görevlilerinin toplumda "biçimlendirici" bir rol oynadıklarına dikkat çekiliyor. Din adamlarının farklı kültürler ve dinler arası barışçıl ortak yaşamın tesisi ve yeni göçmenlerin Almanya'ya başarılı entegrasyonu için "örnek olma ve danışmanlık rollerinin" önemi vurgulanıyor.

Tasarıya göre "temel düzeyde dil bilen" yabancı din görevlilerine oturma izni verilmesi onaya tabi olmayacak. Ancak özel durumlarda temel Almanca bilgisine sahip olmayan din görevlilerine de oturma izni verilebilecek. Bu durumda din görevlisinin ülkeye giriş yaptıktan sonraki bir yıl içinde temel seviyede dil bigisine sahip olduğunu kanıtlaması gerekecek.

Temel seviye Almanca bilgisi ise, ailesi, alışveriş ve işle ilgili sıkıkla kullanılan cümleleri ve ifadeleri anlayabilme olarak tanımlanıyor.

kna/SSB, BK

©Deutsche Welle Türkçe

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