HABER

Almanya yabancı iş gücüne kapıları açıyor

04.06.2019 14:20 | Son Güncelleme

Almanya'da hükümetin üzerinde uzlaştığı nitelikli iş gücü yasasına, partilerin meclis grupları da destek verdi.

Almanya yabancı iş gücüne kapıları açıyor

Cuma günü mecliste oylanacak düzenleme neleri içeriyor? Kimler yararlanabilecek?Yasanın yürürlüğe girmesiyle kalifiye ve çalışma sözleşmesine sahip kişiler Almanya’da çalışma fırsatı bulacak. Yasa Cuma günü Federal Meclis'te oylanacak.

Yeni düzenlemenin amacı Almanya'nın ihtiyacı olan kalifiye iş gücünü ülkeye çekerken bunun AB'ye üye olmayan ülkelerdeki iş gücünün ülkeye gelip çalışabilmesi için uygun zemini yaratabilmek. Özellikle yüksek öğrenim görmüş, yetişmiş iş gücünün Alman ekonomisine kazandırılması amaçlanıyor.

Kimler yetişmiş iş gücü sayılıyor?

Yasaya göre, AB dışında kalan üçüncü ülkelerden Almanya'ya çalışmak için gelecek yetişmiş iş gücü,

"1- geldikleri ülkelerde mesleki eğitim diploması almış ya da mesleki eğitim diplomasına denk bir mesleki yeterliliği bulunan ya da,

2- Alman üniversitelerinden mezun, onaylanmış yabancı bir yüksek öğretim kurumu ya da Alman yüksek öğretim diplomasına denk bir yabancı yüksek öğretim diplomasına sahip olanlar" olarak tanımlanıyor.

Yasa vasıfsız iş gücünün ülkeye girişinin kolaylaştırılmasını kapsamıyor. Bu yüzden çalışmak üzere Almanya'ya gelmek için başvuru yapanların diplomalarının ülkeye girmeden önce Alman makamlarına denkliğini yaptırmaları gerekiyor. Bu konuda tek istisna beş yıl boyunca alanında tecrübe sahibi bilişim uzmanlarına tanınıyor. Bu özelliklere sahip bilgisayar ve yazılım uzmanlarının Alman İş Kurumu'nun yeterlilik belirlemeyi de içeren kontrol ve iş yerleştirme sürecine tabi tutulması öngörülüyor.

Şimdiye kadar üçüncü ülkelerden Almanya'daki açık bir pozisyona yerleştirilmesi öncesinde o pozisyonun yurtiçi yada Avrupa içinden doldurulup doldurulamayacağının belirlenmesi şartı aranıyordu. Ancak yeni düzenleme bu şartı ortadan kaldırıyor. Bu belirleme süreci mesleki eğitimlere giriş başvurularında devam edecek.

Almanya'da iş bulma ve eğitim başvurusu süreci

Almanya'ya mesleki eğitim, iş arama ya da çalışma vizesine başvurusunda bulunanlardan Almanya'da bulunduğu süre içerisinde kendi geçimini ya da varsa beraberindeki aile üyelerinin geçimini sağlayacağını garanti etmesi isteniyor.

Düzenleme ne zaman uygulamaya girecek?

Alman hükümetinin 19 Aralık 2018'deki ilgili kararının ardından düzenlemenin Federal Meclis ve Eyalet Temsilciler Meclisi'nin onayından geçmesi gerekiyor. Yasanın onaylanmasından altı ay sonra öngörülen uygulamaya geçilmesi planlanıyor. Bunun da en erken 2020 yılının başına denk geleceği belirtiliyor.

Meltem Karagöz

© Deutsche Welle Türkçe

Yeni yasayla ilgili detaylı bilgiye İçişleri Bakanlığı'nın sayfasından ulaşabilirsiniz. (Almanca)

Sokak ortasında öldürdü! 'Eşime laf attı'Sokak ortasında öldürdü! 'Eşime laf attı'
Trump’tan İngiltere’ye Ticaret MesajıTrump’tan İngiltere’ye Ticaret Mesajı
27 yıldır aydınlatılamayan sır: Devlet-Hizbullah ilişkisi27 yıldır aydınlatılamayan sır: Devlet-Hizbullah ilişkisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştük

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştük

Hazal Filiz Küçükköse yeni sevgilisiyle tatile çıktı!

Hazal Filiz Küçükköse yeni sevgilisiyle tatile çıktı!

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Ölüleri toprak yapacaklar! 'İnsan gübreleme' yöntemi yasalaştı

Ölüleri toprak yapacaklar! 'İnsan gübreleme' yöntemi yasalaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Askeri uçak 13 mürettebatıyla kayboldu

Askeri uçak 13 mürettebatıyla kayboldu

Ordu halka müdahale etti: 35 kişi öldü

Ordu halka müdahale etti: 35 kişi öldü

Sri Lanka'da Müslüman bakanlar toplu şekilde istifa etti

Sri Lanka'da Müslüman bakanlar toplu şekilde istifa etti

Yunan generalin Türkiye hamlesi elinde patladı! İstifasını sundu!

Yunan generalin Türkiye hamlesi elinde patladı!

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! Bakanlıktan açıklama geldi: Talimat yerine getirilmedi

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

Hindistan’da 'inek eti yiyorsunuz' diyerek oruç açan Müslümanlara saldırdılar

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.