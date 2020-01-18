Almanya Yarın Düzenlenecek Libya Konferansı’na Kilitlendi

Başkent Berlin son yılların en büyük uluslararası zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kente gelecek devlet başkanları, başbakanlar ve delegasyonları korumak için 4 bin polisin görevlendirildiği, konferansın yapılacağı Başbakanlık Binası’nın bulunduğu bölgeye giriş-çıkışlarının yasaklandığı duyuruldu. Berlin üzerinde uçuş yasağı da planlanan güvenlik önlemleri arasında. Bir polis yetkilisi konferansa katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için en yüksek düzeyde güvenlik önlemlerinin alınacağını açıkladı. Alman Dışişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü, Erdoğan da dahil olmak üzere liderlerin büyük bölümünün bu akşam Berlin’e beklendiğini duyurdu. Toplantıya, ev sahibi Almanya dahil 12 ülkenin devlet ve hükümet başkanları davet edildi. Erdoğan ve Putin’le birlikte, BM Genel Sekreteri António Guterres, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte zirveye geleceği açıklanan isimler.

Libya’da iç savaşın iki önemli aktörü, Birleşmiş Milletler’in tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin lideri Fayez El Sarrac ile hükümete karşı savaşan General Halife Hafter de konferansa davetli ve ikisi de konferansa geliyor. Perşembe günü Libya’nın Bingazi kentinde Hafter ile görüşen Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas, daha önce Berlin’e gelip gelmeyeceği bilinmeyen Hafter’in Libya Konferansı’nın başarılı olmasına katkı sağlamaya ve konferansa katılmaya hazır olduğunu açıklamıştı. Davetliler listesinde AB, Afrika Birliği ve Arap Ligi temsilcileri de bulunuyor. Ön hazırlıkları aylardır süren zirve Başbakan Angela Merkel’in lider ve delegasyonları Başbakanlık Binası önünde karşılamasıyla başlayacak. Katılımcılar daha sonra ‘ucu açık’ şekilde bir araya gelerek, Libya’da ateşkes ve kalıcı bir barış konularını ele alacak. Angela Merkel, hedefin ülkedeki çatışmaların sona erdirilip, "barış ortamına geçilmesinde siyasi bir sürecin başlamasına öncülük etmek" olarak açıklarken, konferansı uzun bir sürecin ilk adımı olarak tanımladı.