Almanya yasta: Trier'de 4 ölü

Alkollü sürücünün ruh sağlığının yerinde olmadığından şüpheleniliyor.Almanya'nın Trier kentinde bir sürücünün otomobilini yayaların üzerine sürmesi sonucu aralarında dokuz aylık bir bebeğin de bulunduğu dört kişi yaşamını yitirdi.

Kent merkezindeki alışveriş caddesinde meydana gelen olayda 15 kişinin yaralandığı, yaralılar arasında durumu ağır kişiler bulunduğu bildirildi. Trier'in bağlı bulunduğu Rheinland-Pfalz eyaleti İçişleri Bakanı Roger Lewentz, dokuz kişinin ağır, altı kişinin hafif yaralı olduğunu, 25 kişinin psikolojik travma geçirdiğini kaydetti.

Lewentz, olaydan dört dakika sonra yakalanan 51 yaşındaki Alman uyruklu sürücünün daha fazla kişiye zarar verebilmek için otomobilini zikzaklar yaparak yaya bölgesinde sürdüğüne işaret etti. Şüpheli, yüksek hızla yaya bölgesine dalmış ve durdurulana kadar bir kilometre yol katetmişti.

"Savaştan sonraki en karanlık gün"

Trier Belediye Başkanı Wolfram Leibe de olayda hayatını kaybeden dört kişiden birinin dokuz aylık bir bebek olduğunu açıklayarak "Bu, Trier kentinin İkinci Dünya Savaşından bu yana gördüğü en karanlık gün" diye konuştu. Olayda bebeğin dışında 25 ve 73 yaşlarında iki kadın ve 45 yaşında bir erkeğin hayatını kaybettiği bildirildi.