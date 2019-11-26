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Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

DÜNYA HABERLERİ  | 26.11.2019 10:44 | Son Güncelleme

Almanya'da 63 yaşında bir adam köpeğinin elini yalaması sonrası enfeksiyon kaparak hayatını kaybetti.

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Ülkenin kuzeyinde Bremen'de yaşanan olayda doktorlar hastanın önce grip enfeksiyonu belirtileri gösterdiğini ancak daha sonra vücudunda morluk ve kızarıklar ortaya çıkarak sağlık durumunun kan zehirlenmesi şekline döndüğünü açıkladı.

Rotes Kreuk Hastanesi'nde birkaç gün kaldıktan sonra durumu kötüleşen hasta daha sonra yoğun bakıma alındı. Ateşi 41 dereceye yükselen ve daha sonra kalp krizi geçiren hasta tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doktorlar hastanın hastaneye getirildikten 16 gün sonra öldüğünü aktardı.

Yetkililer yapılan tetkikler sonucu hastanın "capnocytophaga canimorsus" adlı bakterinin sebep olduğu bir enfeksiyon sonucu öldüğünü, ancak bu bakterinin kedi ya da köpeklerden insanlara genelde ısırma sonucu geçtiğini ifade etti. Doktorlar hastanın ölümü öncesinde vücudunun tanınmayacak derecede kızarık ve yaralarla kaplandığını belirtirken, yavru köpeğin yaladığı zaman hastanın elinde açık bir yara olabileceğinden şüphe ettiklerini söyledi.

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Geçtiğimiz mayıs ayında ABD'nin Ohio eyaletinde vücuduna aynı bakterinin girdiği bir kadına doktorlar müdahale etmiş, cerrahlar vücut fonksiyonlarını hızla yitiren ve kangren olan hastanın ellerini, ayaklarını ve burnunu kesmek zorunda kalmıştı.

Yetkililer kedi ve köpek besleyen insanları herhangi bir alerjisi olup olmadığını araştırması konusunda uyarıyor. Evcil hayvanlardaki bazı bakterilerin önlem alınmadığı taktirde bu tarz vakalarda olduğu gibi ölümlere ya da sakatlıklara yol açabileceği belirtiliyor.


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Anahtar Kelimeler:
Almanya yavru köpek Enfeksiyon

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