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Almanya yeni makinistler arıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 17.02.2020 17:33 | Son Güncelleme

Almanya'da nitelikli işgücü açığının bulunduğu alanlardan biri de ulaşım sektörü.

Almanya yeni makinistler arıyor

Alman Demiryolları Birliği ülkede makinist sıkıntısı yaşandığına dikkat çekti.Alman Demiryolları Birliği derneğinin verilerine göre, ülkedeki 100 makinist kadrosu için sadece 25 başvuruda bulunuldu. Federal İstihdam Dairesi'nin verilerini değerlendiren dernek, makinistlerin Almanya'da hasta, yaşlı bakımında çalışanlar ve tesisatçılar kadar "aranan nitelikli işgücü" arasında olduğunu açıkladı.

Geçen yıl Almanya'nın birçok kentinde hasta ve yaşlı bakımı için açılan 100 kadronun 27'sine başvuru olmuştu. Tesisatçılarda ise 100 kadro için başvuru sayısı 46 olarak kaydedilmişti.

Geçen yıl ise 100 makinist kadrosu için 28 başvuru yapılmıştı. Demiryolları Birliği Genel Sekreteri Dirk Flege, nitelikli işgücü açığının, "müşteri ve iklim dostu olan demiryollarının Almanya'da kalkınmasını engelleme" riski bulunduğu konusunda uyarıda bulundu. Bunun önlenmesi için siyasetin desteğinin gerektiğini belirten Flege, makinist eğimi için verilen devlet desteğine ilişkin mağduriyetin kaldırılması konusunda Alman hükümetine çağrıda bulundu.

Demiryolları Birliği tarafından verilen bilgilere göre, Federal Hükümet ulaşım sektöründe meslek eğitimi ve ileri meslek eğitimi için yılda yaklaşık 125 milyon euro kaynak aktarıyor. Bu paranın yaklaşık 2,5 milyon eurosu da nehir ve göl ulaşımı alanında meslek eğitimi için ayrılıyor. Ancak demiryolları ulaşımında meslek eğitimi için kaynak sağlanmıyor. Demiryolları Birliği'nden Flege, hükümetten makinist eğitimi için kaynak ayrılması talebinde bulundu.

Demiryolları Birliği, branşın "ilginç görevler ve güvenli iş imkanı" sunduğuna da dikkat çekti. Derneğin hesaplamalarına göre, 2015 yılından 2018'e kadar demiryolları alanında çalışanların sayısı yaklaşık 10 kat arttı. Kamuya ait Alman Demiryolları İşletmesi'nin (Deutsche Bahn) bu yılın içinde aralarında çok sayıda makinistin de bulunduğu 25 bin kişi istihdam etmesi bekleniyor.

AFP / JD,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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