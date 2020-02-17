Almanya yeni makinistler arıyor

Alman Demiryolları Birliği ülkede makinist sıkıntısı yaşandığına dikkat çekti.Alman Demiryolları Birliği derneğinin verilerine göre, ülkedeki 100 makinist kadrosu için sadece 25 başvuruda bulunuldu. Federal İstihdam Dairesi'nin verilerini değerlendiren dernek, makinistlerin Almanya'da hasta, yaşlı bakımında çalışanlar ve tesisatçılar kadar "aranan nitelikli işgücü" arasında olduğunu açıkladı.

Geçen yıl Almanya'nın birçok kentinde hasta ve yaşlı bakımı için açılan 100 kadronun 27'sine başvuru olmuştu. Tesisatçılarda ise 100 kadro için başvuru sayısı 46 olarak kaydedilmişti.

Geçen yıl ise 100 makinist kadrosu için 28 başvuru yapılmıştı. Demiryolları Birliği Genel Sekreteri Dirk Flege, nitelikli işgücü açığının, "müşteri ve iklim dostu olan demiryollarının Almanya'da kalkınmasını engelleme" riski bulunduğu konusunda uyarıda bulundu. Bunun önlenmesi için siyasetin desteğinin gerektiğini belirten Flege, makinist eğimi için verilen devlet desteğine ilişkin mağduriyetin kaldırılması konusunda Alman hükümetine çağrıda bulundu.