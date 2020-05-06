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Almanya 'yeni normale' geçiş yaptı!

DÜNYA HABERLERİ  | 06.05.2020 17:34 | Son Güncelleme

Almanya’da normalleşme süreci hızlandırılırken bütün dükkanların açılması ve futbol maçlarının seyircisiz de olsa yeniden oynanmaya başlaması kararı verildi.

Almanya 'yeni normale' geçiş yaptı!

Almanya Başbakanı Angela Merkel, bugün eyalet başbakanları ile korona virüs kısıtlamalarının kademeli olarak gevşetilmesi konusunda gerçekleştirdiği toplantının ardından normalleşme ile ilgili kararları açıkladı.

Ülkede sosyal mesafe kuralı 5 Haziran’a kadar uygulanacak. Alışveriş yerleri ve toplu taşıma araçlarında maske takılmaya devam edilecek. Sosyal mesafe, hijyen şartlarına uyulması ve maske takılmasının zorunlu olduğu ülkede bütün dükkanların açılması ve futbol maçlarının seyircisiz de olsa yeniden oynanmaya başlamasına kararı verildi. Başbakan Angela Merkel, salgınla uzun bir süre daha yaşamaya ve mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Merkel, vaka sayısının arttığı bölgelerde veya kurumlarda vaka sayıları tekrar normal seviyelere düşünceye kadar önlemler ve yaptırımların uygulanmaya devam edeceğini söyledi.

NORMALLEŞMEDE NELER VAR?

Daha önce normalleşme sürecinde Almanya genelinde açılmasına izin verilen 800 metrekareden büyük işletmelerin açılmasına yönelik şart kaldırıldı. Alınan yeni kararlar ile birlikte restoran, kafe ve oteller 9 Mayıs’tan itibaren açılacak. Yüzde 19 olan katma değer vergisi (KDV) yüzde 7’ye indirildi. Hastanelerde ve huzurevlerinde hasta ziyaretine izin verilecek. Alman Futbol Ligi Bundesliga maçları Mayıs ayının ortasından itibaren seyircisiz olarak oynanmaya başlanacak. En fazla 2 kişi ile bir araya gelme kuralı ise 5-6 kişiye çıkarıldı. İki ailenin bir araya gelmesine imkan sağlandı.

EYALETLER VAKA SAYISINA GÖRE KARAR VERECEK

Hükümet ve eyalet yönetimleri bütün dükkan ve mağazaların açılması konusunda anlaştı. Normalleşme sürecine ilişkin vaka sayısına bağlı olarak okullar, restoran ve barlar, oteller, fuarlar, güzellik salonları, sinema ve tiyatroların sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyma şartıyla açılmasına eyalet yönetimlerinin kademeli olarak kendileri karar verecek. Sosyal mesafe kısıtlamaları da eyalet yönetimlerinin inisiyatifine bırakıldı. Okullar, tatil öncesi açılacak. Her eyalet gerekli şartları yerine getirdikten sonra açılış tarihi ve şekli hakkında karar verecek.

Öte yandan Alman halkının yüzde 80’i normalleşmeyi olumlu karşılıyor.

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