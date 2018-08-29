Almanya, yeni siber güvenlik ajansı kurdu

BERLİN (AA) - Almanya, yeni bir siber güvenlik ajansı kurdu.
Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile ajansın kuruluşunu duyurmak için basın toplantısı düzenleyen Almanya Savunma Bakanı Ursula Von Der Leyen, ajansın, yeni teknolojilere yatırım yapacağını ve kritik dijital altyapıyı koruyacağını söyledi.
Ajansın AB ile ortak projelerde çalışacağını ifade eden Leyen, İçişleri ve Savunma Bakanlıkları tarafından ajansın desteklendiğini ve ortak yönetileceğini bildirdi.
\
- ABD'nin DARPA'sını örnek alacak
Yeni kurulan ajans, ülkenin, siber güvenlikte yeni teknolojilere ayak uydurmasını kolaylaştırmayı ve kendi siber silahlarını geliştirmesine olanak sağlamayı hedefliyor.
Almanya’nın yeni siber güvenlik ajansının, ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı İleri Savunma Araştırma Projeleri Ajansı’nı (DARPA) örnek alması bekleniyor.
Nefes kesen operasyon! Kırmızı bültenle aranan mafya lideri İstanbul'da yakalandı!
Diyarbakır'da insanlığın bittiği an! Bu kadarına da pes
2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans sonuçları açıklandı|KPSS sonuç sorgulama
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den flaş karar! Kadınların emeklilik yaşını düşürdü
Dört bakandan ortak açıklama! 'AB ile sonuç alabileceğimiz konulara odaklanacağız '
"Yerli ve milli"ye genelgeli teşvik! 81 ile gönderildi
Rezaletin böylesi! Meğer öğrencisiyle ilişkiye girip...
Rezillikte son nokta! Bunu da yaptılar
İYİ Parti'den açıklama: En derin ekonomik kriz yaşanacak
Müthiş keşif! Yıllardır yakacak diye kullanmışlar ancak...
Kemal Kılıçdaroğlu: Erdoğan ispat etsin siyaseti bırakırım!
Okuyucu Yorumları 0 yorum