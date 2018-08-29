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Almanya, yeni siber güvenlik ajansı kurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 17:37 | Son Güncelleme

Siber güvenlik ajansı, yeni teknolojilere yatırım yapacak ve Almanya'nın kritik dijital altyapısını koruyacak

BERLİN (AA) - Almanya, yeni bir siber güvenlik ajansı kurdu.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile ajansın kuruluşunu duyurmak için basın toplantısı düzenleyen Almanya Savunma Bakanı Ursula Von Der Leyen, ajansın, yeni teknolojilere yatırım yapacağını ve kritik dijital altyapıyı koruyacağını söyledi.

Ajansın AB ile ortak projelerde çalışacağını ifade eden Leyen, İçişleri ve Savunma Bakanlıkları tarafından ajansın desteklendiğini ve ortak yönetileceğini bildirdi.

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- ABD'nin DARPA'sını örnek alacak

Yeni kurulan ajans, ülkenin, siber güvenlikte yeni teknolojilere ayak uydurmasını kolaylaştırmayı ve kendi siber silahlarını geliştirmesine olanak sağlamayı hedefliyor.

Almanya’nın yeni siber güvenlik ajansının, ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı İleri Savunma Araştırma Projeleri Ajansı’nı (DARPA) örnek alması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
ajans Almanya siber güvenlik

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