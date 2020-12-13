Almanya yeniden "kapanmaya" hazırlanıyor

Çarşamba gününden itibaren yeni kapanma önlemlerinin devreye girmesi bekleniyor.Almanya'da uygulanan mevcut kısmi kapanma önlemlerine rağmen koronavirüs vakalarının artmaya devam etmesi federal hükümeti ve eyalet yönetimlerini harekete geçirdi. Almanya Başbakanı Angela Merkel ile eyalet başbakanları bugün bir video konferans düzenleyerek olası yeni kapanma önlemlerini ele alacak.

Reuters haber ajansının elindeki karar taslağına göre, yeni kapanma önlemleri 16 Aralık Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak. Buna göre, 16 Aralık-10 Ocak tarihleri arasında perakende satış yapan tüm işletmeler kapanacak. Kuaförler, kozmetik salonları, dövmeciler, masaj salonları da kapanan işletmeler arasında yer alacak. Taslağa göre, yalnızca marketler, pazarlar, eve servis yapan işletmeler, içecek marketleri, eczaneler, temizlik ve hijyen ürünlerinin satıldığı mağazalar, gözlük ve kulaklık gibi sağlık ürünlerinin satıldığı mağazalar, benzinciler, bankalar, postaneler, gazete satış bayileri gibi acil gündelik ihtiyaçları karşılamaya yönelik işletmeler kapanma uygulamasından muaf tutulacak.