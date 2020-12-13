HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Almanya yeniden "kapanmaya" hazırlanıyor

Almanya yeniden "kapanmaya" hazırlanıyor

13.12.2020 12:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da koronavirüs vakalarındaki artışın hızının kesilememesi nedeniyle önlemler sıkılaştırılıyor.

Çarşamba gününden itibaren yeni kapanma önlemlerinin devreye girmesi bekleniyor.Almanya'da uygulanan mevcut kısmi kapanma önlemlerine rağmen koronavirüs vakalarının artmaya devam etmesi federal hükümeti ve eyalet yönetimlerini harekete geçirdi. Almanya Başbakanı Angela Merkel ile eyalet başbakanları bugün bir video konferans düzenleyerek olası yeni kapanma önlemlerini ele alacak.

Reuters haber ajansının elindeki karar taslağına göre, yeni kapanma önlemleri 16 Aralık Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak. Buna göre, 16 Aralık-10 Ocak tarihleri arasında perakende satış yapan tüm işletmeler kapanacak. Kuaförler, kozmetik salonları, dövmeciler, masaj salonları da kapanan işletmeler arasında yer alacak. Taslağa göre, yalnızca marketler, pazarlar, eve servis yapan işletmeler, içecek marketleri, eczaneler, temizlik ve hijyen ürünlerinin satıldığı mağazalar, gözlük ve kulaklık gibi sağlık ürünlerinin satıldığı mağazalar, benzinciler, bankalar, postaneler, gazete satış bayileri gibi acil gündelik ihtiyaçları karşılamaya yönelik işletmeler kapanma uygulamasından muaf tutulacak.

Taslakta, okulların da söz konusu tarihler arasında kapalı kalması ve sosyal temasın sınırlandırılması öngörülüyor. Ayrıca bu süre arasında kamuya açık alanlarda alkol tüketimi de yasaklanacak.

Almanya'da yürürlükteki kısmi kapanma önlemlerine karşı koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor. Yetkili sağlık kuruluşu Robert-Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, ülkede son 24 saat içerisinde 20 bin 200 koronavirüs vakası kayda geçti. Bu sayı geçen hafta pazar gününde kayda geçen sayıdan 2 bin 433 daha fazla. Ayrıca son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 321 oldu.

Merkel'den çağrı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, geçen hafta federal mecliste duygusal bir konuşma yaparak, "Tüm kalbimle özür diliyorum, günlük 590 ölümün meydana gelmesi kabul edilemez" demişti.

Almanya Başbakanı salgınla mücadelede kararlı ve belirleyici bir aşamada olduklarını belirterek, "Bilim insanları Noel tatili döneminde sosyalleşmeyi bir haftalığına kesmemiz için yalvarıyor. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan insan sayısının artması çok endişe verici. Eğer şu dönemde önlem almazsak, bu son Noel tatilimiz olabilir. Ve bunun yaşanmaması için elimizden ne geliyorsa yapacağız." ifadelerini kullanmıştı. Bilim insanlarının Noel tatili döneminde sosyalleşmenin kesilmesi için yalvardığını ifade eden Başbakan, "Yoğun bakıma ihtiyaç duyan insan sayısının artması çok kaygı verici. Eğer şu dönemde önlem almazsak, bu son Noel tatilimiz olabilir. Ve bunun yaşanmaması için elimizden ne geliyorsa yapacağız" ifadesini kullanmıştı.

Reuters,dpa / BÖ,ET

©Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böylesi görülmedi: Fotoğraflarını çekene 10 bin lira ödülBöylesi görülmedi: Fotoğraflarını çekene 10 bin lira ödül
Prof. Dr. Uğur Şahin: FDA’nın aşı onayı önemli bir aşamaProf. Dr. Uğur Şahin: FDA’nın aşı onayı önemli bir aşama
AÖF puan hesaplama 2021 nasıl yapılır?AÖF puan hesaplama 2021 nasıl yapılır?

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyadan dehşet anlarını yayınladı

Sosyal medyadan dehşet anlarını yayınladı

Kanlar içindeki şahıstan sedyede pes dedirten hareket

Kanlar içindeki şahıstan sedyede pes dedirten hareket

Kızına sözleri ağlattı! 'Kötü zamanda doğdu'

Kızına sözleri ağlattı! 'Kötü zamanda doğdu'

Rıdvan Dilmen'den olay yaratacak açıklamalar

Rıdvan Dilmen'den olay yaratacak açıklamalar

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Şişli'de 1 kişi vuruldu, 7 kişi gözaltına alındı

Şişli'de 1 kişi vuruldu, 7 kişi gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Faik Öztrak dikkatleri o noktaya çekti: Bilim Kurulu’ndan bir açıklama bekliyoruz

Faik Öztrak dikkatleri o noktaya çekti: Bilim Kurulu’ndan bir açıklama bekliyoruz

İstanbul'da zabıta turist oldu, sonuç dehşete düşürdü!

İstanbul'da zabıta turist oldu, sonuç dehşete düşürdü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye çok sert tepki: Her tecavüzün hesabını vereceksiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye çok sert tepki: Her tecavüzün hesabını vereceksiniz

Diğer Haberler

Rusya'da kutup ışıkları izleyenleri büyüledi

Rusya'da kutup ışıkları izleyenleri büyüledi

Sputnik V aşısının koronavirüse karşı 2 yıl koruma sağlayacağı iddia edildi

Sputnik V aşısı için flaş açıklama: 2 yıl boyunca koruma sağlayacak

Prof. Dr. Uğur Şahin: FDA’nın aşı onayı önemli bir aşama

Prof. Dr. Uğur Şahin: FDA’nın aşı onayı önemli bir aşama

ABD’de 7 yaşındaki kız, bileklik satarak çocuk hastanesine 20 bin dolar bağış topladı

Bileklik satarak çocuk hastanesine 20 bin dolar bağış topladı

Fransa yine karıştı: Çok sayıda gözaltı var

Fransa yine karıştı! 24. madde gerilimi

Nijerya’da silahlı saldırganlar yüzlerce öğrenciyi kaçırdı

Ülkede baskın dehşeti! Yüzlerce öğrenciyi kaçırdılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.