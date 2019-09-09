Almanya yeniden Suudilerle güvenlik işbirliğine başlıyor

Berlin, Suudi sınır polislerini eğitmeleri için Riyad'a polis memuru gönderecek. Muhalefet ve sivil toplum karara tepkili.Yaklaşık 11 ay önce Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından Almanya, Suudi Arabistan'a silah ihracatını durdurmuştu. Şimdi Berlin'den Riyad'la ilişkileri normalleştirmek için bir adım geldi.

Spiegel dergisinin aktardığına göre, Başbakanlık, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları, Suudi sınır polislerini eğitmeleri amacıyla Suudi Arabistan'a Alman polis memuru gönderilmesi noktasında mutabakata vardı. Bir İçişleri Bakanlığı yetkilisinin Spiegel'a yaptığı açıklamaya göre, hükümet eğitim programına yeniden başlama kararı aldı.

Suudi sınır polisleri için eğitim ve danışmanlık misyonu, 2009 yılında başlamıştı. 2018 yılında programda toplam 70 Alman memur yer almıştı. 2018'in Ekim ayında da Kaşıkçı cinayeti nedeniyle program durdurulmuştu.

Federal hükümet geçmişte sözkonusu programı, Suudi sınırlarının korunmasının Almanya'nın "dış ve güvenlik politikası açısından çıkarına olduğu" argümanı ile gerekçelendirmişti. Hükümet ayrıca, eğitimin "bölgenin tamamında terörizmle mücadele açısından hayati bir önkoşul" olduğunu savunmuştu.