Almanya Yeniden Tam Kapanmayı Tartışıyor

Noel ve Yeni Yıl tatilleri yaklaşırken, Omicron varyantının Avrupa'ya hızla yayılması, Berlin'de de büyük endişeye neden oluyor. Almanya’da şimdiye kadar sadece 630 Omicron varyantlı vakaya rastlandı ancak uzmanlar özellikle İngiltere’deki sayılardan yola çıkarak varyantın bulaşma hızına dikkat çekiyor. Almanya’da vakaların Ocak ayının başında günlük 700 bin seviyesine çıkabileceği uyarısında bulunuluyor. Çok sayıda sağlık uzmanı geçen kış aylarında ilk dalgada alınan önlemler gibi sert tedbirlerin yeniden getirilmesi gerektiğine vurgu yapıyor.

Başbakan Olaf Scholz’un yarın eyalet başbakanlarıyla bir kriz toplantısında bir araya gelerek konuyla ilgili ortak bir strateji saptayacağı açıklandı. Toplantı öncesinde, Almanya’nın derhal tam kapanmaya gideceği yönündeki söylentilere yanıt veren Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Omicron varyantının ülke için büyük bir tehdit oluşturmasına rağmen Noel'den önce, yani bu hafta içinde bir kapanma olmayacağını söyledi. Ocak ayı için bir tahminde bulunmayan Lauterbach "Omicron’la enfekte olmuş insan sayısı kritik sınırı aştı. Dolayısıyla bu dalganın artık durdurulamayacağını belirtmemiz ve buna karşı koymamız gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Yeni hükümete salgın konusunda danışmanlık yapan ve ülkenin önde gelen sağlık uzmanlarının yer aldığı komisyonun Başbakan Scholz’e sunduğu rapordaysa, "Acil olarak şu andakinden daha katı kurallar getirilmesi" istendiği, aksi takdirde yeni yılın ilk haftalarında yoğun bakımda yatanların sayısının kontrolden çıkabileceği ve Alman sağlık sisteminin çökebileceğinin ifade edildiği öğrenildi.

Hollanda gibi tam kapanma olabilir mi?

Koalisyon partilerinden Yeşiller’in sağlık politikaları sözcüsü Janosch Dahmen, Noel’in hemen ardından ülkenin, Hollanda gibi kapanmaktan başka alternatifi olmayacağını öne sürdü ve tüm hazırlıkların buna göre yapılmasını önerdi. Hollanda hükümeti bugünden itibaren sert önlemleri hayata geçirerek, okul ve işyerlerini kapattı, ayrıca spor ve kültür etkinlikleri de iptal edildi. Kapanma kararının ilk olarak 14 Ocak’a kadar geçerli olacağı ancak duruma göre uzatılabileceği belirtildi. Almanya’daysa üç hafta önce temel ihtiyaçların satılmadığı mağazalara girişlerde "2G" kuralı (aşılı veya COVID-19’u atlatmış olma zorunluluğu) uygulanmaya başlanmış, kapalı mekanlardaki etkinliklere de aynı kural getirilmişti. Ayrıca birçok eyalette Noel Pazarları, bar ve diskotekler de kapatılmıştı.

Bu arada Berlin Omicron varyantının rekor derecede arttığı İngiltere'yle seyahate yeni kısıtlamalar getirdi ve İrlanda’da dahil tüm Britanya’yı yüksek riskli bölge ilan etti. Bugünden itibaren geçerli olacak kurala göre, buradan gelecek olanlar 2 kez aşılı veya iyileşmiş olsalar bile Almanya‘ya geldikten sonra 14 gün karantinaya girmek zorunda kalacak. Yolcular, negatif COVID-19 testi sonucu sunsalar da karantina süresi kısalmayacak. Kural, hava, kara ve deniz ulaşımı yoluyla gelen herkes için geçerli olacak.

Corona kısıtlamalarını sıkılaştıran bir diğer ülke Avusturya oldu. Bugünden itibaren Avusturya, ülkeye yalnızca aşılı olanlar veya hastalığa yakalanıp iyileşenlerin girmesine izin verecek. Buna göre Avusturya’ya gireceklerin üç kez aşılanmış veya iyileşmiş olmaları gerekiyor. Bu koşula uymayanlar, ülkeyi transit olarak geçmek isteseler bile istisnasız iki hafta karantinaya girecek.

