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  4. Almanya'yı kana bulamıştı! Noel pazarı canisi böyle yakalandı... Saldırıda 2 Türk de yaralandı: Dışişleri'nden açıklama

Almanya'yı kana bulamıştı! Noel pazarı canisi böyle yakalandı... Saldırıda 2 Türk de yaralandı: Dışişleri'nden açıklama

21.12.2024 10:41
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21.12.2024 10:41
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Almanya'nın Magdeburg kentinde dün kan dondurucu bir terör saldırısı gerçekleşmişti. Bir şahıs Noel pazarı alanına aracıyla son sürat dalarak insanları adeta biçmişti. 50 yaşındaki Suudi Arabistan asıllı cani adamın saldırısında 11 kişi hayatını kaybetmiş 60 kişi ise yaralanmıştı. Doktor olan saldırgan Talib Al-Abdulmohsen'in yakalanma anı ortaya çıktı. Saldırıda 2 Türk vatandaşının da yaralandığı bilgisi geldi.

Almanya'nın Magdeburg kentinde bir kişinin aracını Noel pazarında kalabalığın üzerine sürmesi sonucu 11 kişinin öldüğü ve 60'ı aşkın kişinin yaralandığı bildirilmişti. Olay sonrası saldırganın kimliği tespit edildi.

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KİMLİĞİ BELLİ OLDU

1974 doğumlu 50 yaşındaki saldırgan Taleb Al-Abdulmohsen'in 2006'dan beri Almanya'da yaşadığı öğrenildi. Saldırganın süresiz oturma izni olduğu ve Bernburg kentindeki bir klinikte psikiyatri ve psikoterapi uzmanı olarak çalıştığı da gelen bilgiler arasında.

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İSRAİL YANLISI

Terör saldırısını düzenleyen Taleb Al-Abdulmohsen'in İsrail yanlısı bir görüşte olduğu da gelen bilgiler arasında. Şahsın sosyal medya hesabından İsrail ve 'Büyük Orta Doğu Projesi'ni öven bir paylaşımı da retweetlediği ortaya çıktı.

ÜLKESİNDE YAKALAMA KARARI VARDI

Al-Abdulmohsen'in çeşitli suçlardan dolayı ülkesinde yakalama kararı olduğu ve Suudi Arabistan hükümetinin Almanya'dan iadesini talep ettiği öğrenilirken ifade özgürlüğü ve insan hakları endişelerini öne sürülerek Almanya'nın talebi reddettiği iddia edildi.

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CANİ SALDIRGAN BÖYLE YAKALANDI

Almanya'yı kana bulayan Noel saldırganı Alman polisleri tarafından canlı bir şekilde ele geçirildi. Çevredeki bir kişi tarafından polislerin saldırganı yakaladığı anlar saniye saniye kayıt altına alındı.

BAKAN FİDAN: HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMAMAKTADIR

Yapılan saldırıda 2 Türk vatandaşının da yaralandığı öğrenildi. Türk vatandaşların akıbetiyle ilgili olarak Bakan Fidan'dan açıklama geldi.

Dışişleri Bakanı Fidan konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Almanya’nın Magdeburg kentinde yaşanan elim saldırıda iki vatandaşımızın da yaralandığı öğrenilmiştir. Hastanede olan vatandaşlarımızın hayati tehlikeleri bulunmamaktadır."
Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Almanya Suudi Arabistan terörist
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