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Almanya'yı sarsan olayda şok 'Türkiye' detayı! Kalabalığa dalıp onlarca kişinin yaralanmasına neden olmuştu

09.06.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya, Berlin'de yaşanan faciayı konuşuyor. Dün Berlin'de bir otomobil kalabalığın arasına dalarak 29 kişinin yaralanmasına, bir kişinin ise ölümüne neden olmuştu. Zanlı hakkında detaylar ortaya çıkmaya başladı. Ermeni asıllı bir Alman olduğu belirlenen zanlının aracından çıkan afişlerdeki 'Türkiye' detayı dikkat çekti.

Almanya'yı sarsan olayda şok 'Türkiye' detayı! Kalabalığa dalıp onlarca kişinin yaralanmasına neden olmuştu

Berlin eyaleti İçişleri Senatörü Iris Spranger, Almanya'da faciaya yol açan zanlıyla ilgili açıklamalar yaptı. Zanlının geçmişte psikolojik sorunlardan kaynaklı olaylar nedeniyle poliste kaydının bulunduğunu belirten Spranger, olayın arka planıyla ilgili soruşturmaların sürdüğünü kaydetti.

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Ermeni kökenli 29 yaşındaki zanlının 2015 yılında Alman vatandaşlığına geçtiğini belirten Spranger, yaralama, mülke izinsiz giriş ve hakaret vakaları nedeniyle geçmişte hakkında açılmış soruşturmalar bulunduğunu açıkladı.

"TÜRKİYE BAĞLANTILI SİYASİ MESAJLAR İÇEREN AFİŞLER"

Zanlının daha önce siyasi ya da aşırılıkçı olaylar nedeniyle dikkat çekmediğini belirten Spranger, otomobilde suçun üstlenildiği bir yazıya ulaşılmadığını, sadece "afişler" bulunduğunu kaydetti. Zanlının kullandığı otomobilde Türkiye bağlantılı siyasi mesajlar içeren afişler bulunduğu daha önce açıklanmıştı. Spranger afişlerin içeriğiyle ilgili bilgi vermezken "Bu afişlerin olayla ne ölçüde bağlantılı olduğu soruşturma kapsamında inceleniyor. Bu nedenle şu anki bilgiler temelinde dünkü olayı psikolojik sorunlu bir kişinin cinnet geçirmesi olarak değerlendiriyorum" dedi.

Polisten yapılan açıklamada da otomobilde bulunan afişlerin "içerik olarak olayla bağlantılı olmadığı", afişlerin kime ait olduğunun da bilinmediği kaydedildi. Otomobilin zanlının kız kardeşinin üzerine kayıtlı olduğu belirtildi. Olay yerinde yakalanan zanlının evinde polisin aramalar yaptığı ve cep telefonu ile bilgisayarı üzerinde titiz incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

"KORKUNÇ OLAY DERİNDEN SARSTI"

Öte yandan Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser de olayla ilgili açıklama yaptı. Faeser, Berlin Emniyet Müdürü Barbara Slowik ile olay yerinde incelemelerde bulundu.

Alman hükümeti adına, hayatını kaybeden öğretmenin yakınlarına başsağlığı ve yaralılara geçmiş olsun dilediğini ifade eden Faeser, bu korkunç olay dolayısıyla derinden sarsıldığını kaydetti.

Özellikle polis ve itfaiye ekiplerine karmaşık olan bir durumu kısa sürede kontrol ettikleri için teşekkür eden Faeser, "Olayla ilgili arka planı aydınlatmamız lazım. En azından şimdiye kadar olayın siyasi arka planının olmadığı görülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Deutsche Welle - AA

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