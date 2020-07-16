Almanya: Yücel kararı tamamen yanlış bir mesaj

Alman gazeteci ve siyasilerden de karara yoğun tepki var.Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, gazeteci Deniz Yücel’in Türkiye’de görülen davasında 2 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına tepki gösterdi. Maas açıklamasında, "Bugün Deniz Yücel hakkındaki karar, tamamen yanlış bir mesaj vermektedir ve yeni soruşturma süreçleriyle ilgili açıklama benim için hiçbir şekilde anlaşılır değildir'' ifadelerini kullandı.

Açıklamada, bu kararın Ankara'yla Berlin arasında basın ve ifade özgürlüğünün korunmasına ilişkin muazzam farklılıkları ortaya koyduğu da belirtilerek, ‘’Bu gelişme, Türkiye’de hukuk devleti ilkelerinin uygulanmasına ilişkin güvenin tesisine de katkı sağlamamaktadır'' denildi.

Çok sayıda Alman vatandaşının hala Türkiye'de tutuklu bulunduğuna da dikkat çeken Maas, bu vakaların birçoğunda yöneltilen suçlamaların da net ve anlaşılır olmadığının altını çizdi. Açıklamada, "Bu vakaların tamamının çözülmesini istiyoruz. Bunun aksi, Türkiye'nin hem bizimle hem de bir bütün olarak Avrupa Birliği'yle ilişkilerinin normalleşmesine engel teşkil edecektir" denildi.