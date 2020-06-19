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Almanya Yunan adalarından sığınmacı getirecek

19.06.2020 15:23 | Son Güncelleme

Almanya, Yunanistan'daki mülteci kamplarından 243'ü çocuk olmak üzere 900'den fazla kişiyi mülteci olarak kabul edecek.

Almanya Yunan adalarından sığınmacı getirecek

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Yunanistan'daki mülteci kamplarından 243 çocuğun aileleriyle birlikte Almanya'ya getirileceğini açıkladı.

Toplamda 900'den fazla kişinin mülteci olarak kabul edileceğini belirten Seehofer, bunun Almanya'nın bu türdeki en büyük girişimi olduğunu söyledi.

Açıklamayı Cuma günü düzenlenen eyalet içişleri bakanları toplantısının ardından yapan Seehofer, Yunan adalarında kapasitesinin üzerinde dolu olan kamplardan ailelerin getirilmesi için eyaletlerin gösterdiği işbirliğinden memnuniyet duyduğunu da ifade etti.

Çok sayıda eyaletin getirilecek kişilerin kabul edilmesine katkı sunduğunu vurgulayan Seehofer, mültecilerin daha önce yapıldığı gibi 16 eyaletin nüfus oranlarına göre dağıtılmayacağını, bu kez öncelikle mültecileri kabul etmeye hazır olan bazı eyaletlerin dikkate alınacağını belirtti.

Alman İçişleri Bakanlığının verdiği bilgiye göre Almanya'nın yanı sıra Finlandiya, Portekiz, İrlanda ve Fransa da Yunan adalarındaki mülteci çocukları kabul etmeye hazırlanıyor. Bakanlık sözcüsü, adalardan mülteci kabul edecek Avrupa ülkelerinin sayısının 12 olduğunu söyledi.

Suriyeliler sınır dışı edilmeyecek

İçişleri bakanları toplantısında Suriyeli mültecilerin sınırdışı edilmemesi uygulamasının da insani nedenlerle uzatılmasına karar verildi. Almanya 2012 yılından bu yana Suriyelileri sınır dışı etmiyor.

Öte yandan hafta başında Almanya'nın pandemi nedeniyle Mart ayında ara verdiği sığınmacıların geri gönderilmesi uygulamasına aşamalı olarak yeniden başlayacağını açıklamıştı.

Avrupa Birliği ülkelerine iltica hukukunu düzenleyen Dublin Anlaşması'na göre, sığınmacılar ilk ayak bastıkları Avrupa Birliği ülkesinde mülteci başvurusunda bulunabiliyor. Yani eğer Almanya, başvuruyu incelerken söz konusu kişinin daha önce başka bir Avrupa Birliği ülkesine ayak bastığını tespit ederse, Dublin kuralları uyarınca başvuruda bulunan kişiyi o Avrupa ülkesine geri gönderebiliyor.

Ancak bu uygulamaya pandemi nedeniyle ara verilmişti.

epd,dpa/HS,TY

©️ Deutsche Welle Türkçe

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