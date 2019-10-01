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Almanya, Yunanistan ve Türkiye'ye sığınmacılar için ilave yardımları inceliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 15:10 | Son Güncelleme

Almanya İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Stephan Mayer: -"(Düzensiz göçe ilişkin) Alman hükümeti, Yunanistan'a ve Türkiye'ye olası ilave yardımları incelemektedir. Bu konu Avrupalı ortaklarımızla koordine edilmektedir"

BERLİN (AA) - Almanya İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Stephan Mayer, Alman hükümetinin mülteciler konusunda Yunanistan ve Türkiye'ye muhtemel ilave yardımları incelediğini belirtti.

Mayer, Yunan adalarında yükselen mülteci sayısına ilişkin Sol Parti Milletvekili Gökay Akbulut'un sorusuna verdiği cevapta, Avrupa Birliği (AB)-Türkiye mutabakatının geçerliliğini sürdürdüğünü hatırlattı.

Türk tarafının yoğun çabalarına rağmen Yunan adalarına gelen düzensiz göçmenlerin sayısının arttığını kaydeden Mayer, "Alman hükümeti, Yunanistan'a ve Türkiye'ye olası ilave yardımları incelemektedir. Bu konu Avrupalı ortaklarımızla koordine edilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'nın, Yunan adalarında Avrupa sınır koruma ajansı FRONTEX'i 34 polis ile desteklediğine vurgu yapan Mayer, 19 Alman polisin de Yunanistan'ın farklı yerlerinde FRONTEX kapsamında görev yaptığını aktardı.

Mayer, Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nin (BMAF) 15 çalışanının da Yunan yerel makamlarına yerinde destek verdiğini kaydetti.

Öte yandan Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer 3-4 Ekim'de, Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner ve AB Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopoulos ile Türkiye ve Yunanistan'ı ziyaret edecek.

Ziyarette, Seehofer'in Türk ve Yunan mevkidaşlarıyla göç politikasını görüşeceği, Türkiye'deki görüşmelerin ağırlıklı konusunun, AB-Türkiye mutabakatının uygulaması olacağı bildirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
mülteciler Stephan Mayer Türkiye Yunanistan

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