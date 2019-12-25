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Almanya Yunanistan'daki sığınmacı çocukları kabul etmeye yanaşmıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 00:48 | Son Güncelleme

Almanya Yunanistan'daki sığınmacı çocukları kabul etmeye yanaşmıyor

BERLİN (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun tüm Avrupa ülkelerine yaptığı Yunanistan'daki sığınmacı çocukların kabul edilmesi çağrısına Almanya sıcak bakmıyor.

Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer haftalık basın brifinginde konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ''Bu konunun geleceği için Avrupai çözüm arıyoruz. Almanya bunu tek başına yapamaz.' ifadesini kullanarak, çağrıya sıcak bakmadıklarını belirtti.

Alman Haber Ajansı DPA da AB Komisyon'undan bir sözcüye dayandırdığı haberinde, ''Komisyon Yunanistan'daki zor durum nedeniyle endişeli.'' ifadesine yer verdi.

Haberde AB Komisyonu tarafından Yunanistan'daki sığınmacı çocukların Avrupa ülkeleri tarafından kabul edilmeleri çağrısında bulunulduğu hatırlatıldı.

Sözcünün ayrıca 5 bin 276 çocuktan 3 binini hala bir sığınmacı kampına alınamadığından yakınarak, durumun vahim olduğunu ifade ettiği vurgulandı.

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