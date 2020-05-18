Almanya yurtdışına seyahat uyarısını haziran ortasında kaldırıyor

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, dünya çapında seyahat uyarısını haziran ayı ortasında kaldırabileceklerini söyledi.

Maas bugün Bulgaristan, Yunanistan, İtalya, Hırvatistan, Malta, Avusturya, Portekiz, Slovenya, İspanya ve Kıbrıs dışişleri bakanlarıyla bir videokonferans yaptı.

Konferans sonrasında bir açıklama yapan Maas, bakanlığın internet sayfasında yer alan, Alman vatandaşlarına yönelik dünya çapında seyahat uyarısının 15 Haziran tarihi itibarı ile kaldırılabileceğini söyledi.

"Tüm dünya için geçerli bir seyahat uyarısını sürekli tutamayız" diyen Maas "Adım adım normalleşmeye dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Alman bakan o tarihten itibaren sadece Avrupa Birliği ülkelerine özgü olmak kaydıyla her bir ülke için seyahat yönergeleri yayınlayacaklarını belirtti. Vatandaşların bunları dikkate almalarını isteyen Maas, en erken hangi ülkede yaz tatili yapılabileceğini söylemek için erken olduğunu belirtti. Maas vatandaşların tatil seyahatlerine hemen başlayabilecekleri yanılsamasına ise kapılmamaları gerektiğini söyledi.