Almanya Ziraat Bankası İşlemlerine Kısıtlama Getiriyor

Almanya’da bankaları denetleyen "Federal Finansal Denetleme Kurulu" (BaFin), Ziraat Bankası’nın ülkedeki iştiraki Ziraat Bank AG’ye yönelik olarak başlattığı inceleme ve soruşturma sonrasında, bankanın işlemlerini kısıtlama kararı aldı.

Banka üzerinden bazı kişilerin Türkiye’ye kara para gönderdikleri suçlamasıyla 2018 yılından bu yana işlemlerin mercek altına alındığı bilinen banka hakkında çıkan kısıtlama kararının, "Ziraat Bank’ın bankacılık ilkelerine ve şeffaflığa aykırı tutumu" nedeniyle gerekçelendirildiği öğrenildi.

Karar, bankanın büyük hacimli kredi vermesinin sınırlandırılmasını, yapılan işlemlerin gözden geçirilmesi için özel bir müfettiş görevlendirilmesini ve bankanın bazı iş alanlarının sınırlanmasını içeriyor. Bu kapsamda bankanın yüksek miktarlarda mevduat alması, piyasa üzerinde faiz vermesi yasaklanırken, BaFin‘in idari işlemler için Ziraat Bank’dan özel maddi garantiler talep ettiği, ayrıca bankanın daha fazla öz sermaye kullanmasını istediği haber verildi. Bankanın 2019’da bildirdiği rakamlara göre, 250 milyon Euro’nun üzerinde öz kaynağı bulunuyor.

Türkiye’deki "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun karşılığı olan "Federal Finansal Denetleme Kurulu" tarafından, Ziraat Bank AG’de geçmişe dönük olarak yürütülen incelemelerde, yüz milyonlarca Euro'yu bulan yüksek miktardaki kredilerde, uyumsuzluk ve mevduat toplamadaki usulsüzlükler saptandığı, bunların Alman bankacılık kuralları ve yasalarıyla bağdaşmadığı da bankacılık kaynakları tarafından doğrulandı.

BaFin, bankaya genel müdür atayacak

Konuyla ilgili Ziraat Bankası ve BaFin bir yorum yapmazken, bankanın Türkiye’deki merkezi tarafından çeşitli aralıklarla Almanya’ya gönderilen toplam dört genel müdür adayının da, BaFin tarafından "Avrupa’da hiç çalışmamış olmaları ve Alman bankacılık kriterleri açısından yetersiz" olmaları gerekçeleriyle görev yapmalarına onay verilmediği de ortaya çıktı. BaFin’in, bankaya yeni genel müdürü kendisinin atayacağı ve bu kişinin bir müffetiş gibi çalışacağı iddia ediliyor. Söz konusu kişinin Türkiye’deki merkezden bağımsız çalışacağı da belirtiliyor.

Türkiye'nin en büyük bankası olan Ziraat Bankası'nın Almanya'da iştirakinde, 7 şubede 114 çalışanı bulunuyor. Bankanın Frankfurt’daki merkezinin yanısıra, Berlin, Duisburg, Hamburg, Hannover, Köln ve Münih'te şubeleri var. 12 Ekim 2018 tarihinde Frankfurt’taki merkezde ve şubelerde arama yapılmış, savcılık aramanın "Almanya’da elde edilen gelirin vergilendirilmeden Ziraat Bankası üzerinden Türkiye’ye havale edildiği şeklindeki ihbar ve şüpheli kişi ve kişilerin banka üzerinden Türkiye’ye gönderdikleri kara parayla ilgili" olduğunu duyurmuştu.

