HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Almanya’da 1 Mayıs Bilançosu

Almanya’da 1 Mayıs Bilançosu

02.05.2021 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Mayıs İşçi Bayramı, Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan önlemlerden ötürü hemen tüm ülkelerde kısıtlı katılımla kutlanılabildi. Çıkan olaylarda yaralananlar oldu

Almanya’da 1 Mayıs Bilançosu

1 Mayıs İşçi Bayramı, Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan önlemlerden ötürü hemen tüm ülkelerde kısıtlı katılımla kutlanılabildi. Almanya’da özel kurallar altında yapılan göstererilerin bazılarında polis ile göstericiler arasında kısmen sert çatışmalar çıktı. Olaylarda göstericiler araba ve çöp bidonlarını ateşe verirken, polise taş ve şişelerle saldırılar oldu. Polis ise biber gazı ve tazyikli suyla göstericilere müdahele etti. Almanya çapında çok sayıda kişi yaralandı ve yüzlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülke çapında yaklaşık 200 kentte düzenlenen gösterilere, Corona’ya karşı koruyucu maske takılması gibi kısıtlamalara rağmen binlerce insan katıldı. Gösteriler pek çok şehirde barışçıl bir biçimde sona erse de, özellikle Berlin, Hamburg ve Frankfurt kentlerinde sert çatışmalar yaşandı. Başkent Berlin’de gün boyunca 40’ın üzerinde eylem ve miting yapıldı. Polisin verilerine göre, söz konusu 1 Mayıs gösterilerine toplam 40 bin kişi istirak etti. Gösterilerin büyük bir bölümü mesafe koşullarını yerine getirebilmek için bisikletli protesto şeklinde gerçekleşti.

Yaklaşık 10 bin bisikletli gösterici kentin "zenginlerin oturduğu mahallesi" olarak bilinen Grunewald’de biraraya gelerek, sosyal ve ekonomik adalet taleplerini dile getirirken, zenginlerden daha yüksek vergi alınmasını istedi. Akşam saatlerinde ise en geniş katılımlı gösteri göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Neukölln ilçesinde düzenlendi. Aşırı solcu ve anarşist gruplar tarafından düzenlenen geleneksel "Devrimci 1 Mayıs" gösterilerine polisin verilerine göre 10 bin, organizatörlere göre ise 25 binin üzerinde eylemci katıldı. Kendilerini "otonom blok" olarak adlandıran 200 kişilik kara maskeli bir grubun mesafe kurallarına uymadığını belirten polisin bu grubu gösteriden ayırma girişimi gerginliğe neden oldu. Göstericiler kendilerine müdahele eden polise taş, şişe ve havai fişek attı.

Bir grup gösterici de sokaklarda çöp bidonları ve inşaat malzemeleri yaktı. Olaylara karışan göstericiler arasında YPG flamaları taşıyanlarının olduğu da gözlemlendi. Polis çatışmaların artması sonrasında gösteriyi sonlandırdı. Bu kez gene göçmenlerin ağırlıklı olarak yaşadığı Kreuzberg mahallesinde polislerle göstericiler arasında arbede yaşandı. Gece saatlerinde bir kamyon ateşe verildi. Güvenlik birimleri çoğu genç göstericilere müdahale ederek çok sayıda kişiye gözaltı işlemi uyguladı. Berlin Eyaleti İçişleri Bakanı Andreas Geisel, 354 kişinin gözaltına alındığını, olaylarda en az 94 polisin yaralandığını açıkladı.

Hamburg‘da ise polis, çeşitli sol gruplara mensup yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla düzenlenmek istenen bir yürüyüşü, Covid-19 kuralları kapsamında baştan yasakladı. Göstericilerin buna rağmen bir araya gelmek istemesi üzerine, polis biber gazı ve basınçlı suyla müdahale ederek, toplananları dağıttı.

Frankfurt’da 1 Mayıs mitingine yaklaşık 4 bin kişi katıldı. Aşırı solcu bazı gruplar salgınkurallarına uyulmadığı gerekçesiyle polis müdahalesiyle karşılaştı. Çıkan arbedede çok sayıda kişi yaralandı, polis göstericileri dağıtmak için tazyikli su kullanırken, 20 göstericiyi gözaltına aldı.

Öte yandan hükümetin Corona kurallarını eleştiren, karantina ve hijyen kurallarına karşı çıkan grupların düzenlediği etkinliklere katılım beklenin çok altında kaldı. İçinde aşırı sağcılar, esoterik gruplar ve aşı karşıtı radikal dincilerin bulunduğu grupların Berlin’de düzenlediği yürüyüşe 300, Erfurt’daki eylemlerine ise 350 kişi katıldı. Güvenlik birimlerinin hükümet binaları ile Başbakan Angela Merkel’in evinin bulunduğu bölgede özel tebbirler aldığı gözlemlendi.

1 Mayıs öncesinde sosyal medyada çıkan haberlerde, Corona’ya karşı sert kısıtlamaların önünü açan Enfeksiyon Koruma Yasası’ndaki değişikliğe "Evet" oyu veren milletvekillerinin isimlerinin yer aldığı bir suikast listesinin paylaşıldığı dikkat çekmişti. Alman Federal Kriminal Dairesi BKA, Başbakan Merkel ve Sağlık Bakanı Jens Spahn’ın özel adreslerini Telegram üzerinden yayan inkarcı grupların 1 Mayıs gösterilerine sızıp, politikacıların evleri önünde olay çıkarma çağrısı yaptığı yönünde bir uyarıda bulunmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Binlerce kişi onu takip ediyor! İşte Türkiye'nin Heidi'siBinlerce kişi onu takip ediyor! İşte Türkiye'nin Heidi'si
Uçuşunu 117 saniyede tamamladıUçuşunu 117 saniyede tamamladı
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler

En Çok Okunan Haberler

"Pes" dedirten olay! İzin belgesi diye bakın ne gösterdiler

"Pes" dedirten olay! İzin belgesi diye bakın ne gösterdiler

Ne zaman rahatlarız? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan tarih verdi

Ne zaman rahatlarız? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan tarih verdi

İmamoğlu "Evine dönüyor" deyip duyurdu

İmamoğlu "Evine dönüyor" deyip duyurdu

İş insanı evlilik vaadiyle dolandırıldı: Tam bir şeytan

İş insanı evlilik vaadiyle dolandırıldı: Tam bir şeytan

Aşı olunca tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı

Aşı olunca tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı

İsmail'in nişanlısı Acun Ilıcalı'yı aradı! Flaş açıklamalar

İsmail'in nişanlısı Acun Ilıcalı'yı aradı! Flaş açıklamalar

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Yasağa rağmen caddede fuhuş pazarlığı

Yasağa rağmen caddede fuhuş pazarlığı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Türkiye, Sputnik V aşısına acil kullanım onayı verdi

Türkiye, Sputnik V aşısına acil kullanım onayı verdi

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Henüz kesin kararımı vermedim ama...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Henüz kesin kararımı vermedim ama...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.