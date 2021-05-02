Almanya’da 1 Mayıs Bilançosu

1 Mayıs İşçi Bayramı, Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan önlemlerden ötürü hemen tüm ülkelerde kısıtlı katılımla kutlanılabildi. Almanya’da özel kurallar altında yapılan göstererilerin bazılarında polis ile göstericiler arasında kısmen sert çatışmalar çıktı. Olaylarda göstericiler araba ve çöp bidonlarını ateşe verirken, polise taş ve şişelerle saldırılar oldu. Polis ise biber gazı ve tazyikli suyla göstericilere müdahele etti. Almanya çapında çok sayıda kişi yaralandı ve yüzlerce gösterici gözaltına alındı. Ülke çapında yaklaşık 200 kentte düzenlenen gösterilere, Corona’ya karşı koruyucu maske takılması gibi kısıtlamalara rağmen binlerce insan katıldı. Gösteriler pek çok şehirde barışçıl bir biçimde sona erse de, özellikle Berlin, Hamburg ve Frankfurt kentlerinde sert çatışmalar yaşandı. Başkent Berlin’de gün boyunca 40’ın üzerinde eylem ve miting yapıldı. Polisin verilerine göre, söz konusu 1 Mayıs gösterilerine toplam 40 bin kişi istirak etti. Gösterilerin büyük bir bölümü mesafe koşullarını yerine getirebilmek için bisikletli protesto şeklinde gerçekleşti.

Yaklaşık 10 bin bisikletli gösterici kentin "zenginlerin oturduğu mahallesi" olarak bilinen Grunewald’de biraraya gelerek, sosyal ve ekonomik adalet taleplerini dile getirirken, zenginlerden daha yüksek vergi alınmasını istedi. Akşam saatlerinde ise en geniş katılımlı gösteri göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Neukölln ilçesinde düzenlendi. Aşırı solcu ve anarşist gruplar tarafından düzenlenen geleneksel "Devrimci 1 Mayıs" gösterilerine polisin verilerine göre 10 bin, organizatörlere göre ise 25 binin üzerinde eylemci katıldı. Kendilerini "otonom blok" olarak adlandıran 200 kişilik kara maskeli bir grubun mesafe kurallarına uymadığını belirten polisin bu grubu gösteriden ayırma girişimi gerginliğe neden oldu. Göstericiler kendilerine müdahele eden polise taş, şişe ve havai fişek attı. Bir grup gösterici de sokaklarda çöp bidonları ve inşaat malzemeleri yaktı. Olaylara karışan göstericiler arasında YPG flamaları taşıyanlarının olduğu da gözlemlendi. Polis çatışmaların artması sonrasında gösteriyi sonlandırdı. Bu kez gene göçmenlerin ağırlıklı olarak yaşadığı Kreuzberg mahallesinde polislerle göstericiler arasında arbede yaşandı. Gece saatlerinde bir kamyon ateşe verildi. Güvenlik birimleri çoğu genç göstericilere müdahale ederek çok sayıda kişiye gözaltı işlemi uyguladı. Berlin Eyaleti İçişleri Bakanı Andreas Geisel, 354 kişinin gözaltına alındığını, olaylarda en az 94 polisin yaralandığını açıkladı.