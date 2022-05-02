Almanya’da 1 Mayıs’a Ukrayna savaşı damgasını vurdu

Başbakan Scholz Düsseldorf'taki etkinlikte, Ukrayna'ya yardımların devam edeceğini söyledi.Almanya'da 1 Mayıs gösterilerine Ukrayna savaşı damgasını vurdu. Gösterilerde sendikalar Ukrayna ile dayanışma mesajları verdi. Sendika temsilcileri pandemi ve Ukrayna savaşı gibi krizlerin yükünün toplumda daha adil dağıtılması gerektiğini vurguladı.

Merkezi etkinlik, Alman Sendikalar Birliği (DGB) tarafından Düsseldorf'ta yapıldı. Buradaki törene Almanya Başbakanı Olaf Scholz da katılarak bir konuşma yaptı. Scholz'un konuşmasına Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş damgasını vurdu. Rusya'yı emperyalizmle suçlayan Scholz, Moskova'nın birçok ülkeye saldırdığını belirtti. Rusya'nın sınırları değiştirmek için şiddet kullandığını ifade eden Almanya Başbakanı, "Bu emperyalizmdir. Bunu Avrupa'da istemiyoruz" ifadesini kullandı. "Sınırların değiştirilmesine veya toprakların zorla fethedilmesine izin vermeyeceğiz" diyen Scholz, bu nedenle Ukrayna'ya mali ve insani yardımlarla silah desteğinin yapılmaya devam edeceğini belirtti. Konuşmasında savaşın bütün dünyada sonuçları olacağını da dile getiren Scholz özellikle yoksul ülkelerde açlık tehlikesine dikkat çekti. Başbakan savaşa rağmen Alman hükümetinin "daha adil ve dayanışma içinde bir toplum" için hedeflerini hayata geçireceğini ifade etti ve hükümetin asgari ücreti 12 euroya çıkarma kararını hatırlattı.

Scholz Putin'den Ukrayna'ya saldırıları durdurmasını ve Rus birliklerini geri çekerek Ukrayna'nın bağımsızlığına saygı duymaya çağırdı.

Scholz protesto edildi

Scholz'un Ukrayna savaşına dair açıklamaları Düsseldorf'taki gösteride bazı katılımcılar tarafından protesto edildi. Göstericiler Scholz'un konuşması sırasında sık sık ıslık ve düdük çalarak, "yalancı", "savaş kışkırtıcısı" diye bağırdı.

Bild am Sonntag gazetesine de demeç veren Almanya Başbakanı, Ukrayna politikasına yönelik kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. "Kararlarımı hızlı ve müttefiklerimizle koordine içinde alıyorum. Aceleci davranılmasını ve Almanya'nın tek başına hareket etmesini kuşku uyandırıcı buluyorum" dedi. Almanya Başbakanı Scholz Ukrayna savaşındaki temkinli tutumu nedeniyle son hatfalarda muhalefet tarafından sert biçimde eleştiriliyor.

Alman Sendikalar Birliği'nden uyarı

Gösteride konuşan Alman Sendikalar Birliği (DGB) Genel Başkanı Reiner Hoffmann ise Almanya'da savunma bütçesinin artırılmasını eleştirdi. Hoffmann Almanya'da daha çok sosyal açıdan adil bir dönüşüm için yatırım yapılması ve sosyal devletin güçlü olması için paraya ihtiyaç olduğunu vurguladı. Hoffmann da konuşmasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Ukrayna savaşını sonlandırmasını isteyerek, "Bu savaş Avrupa'da barış düzenine ve demokrasimize bir saldırı" ifadesini kullandı.

Ver.di Sendikası Genel Başkanı Frank Werneke ise Batı'nın Rusya'ya karşı sert yaptırım politikasını desteklediğini söyledi. Avrupa'nın güvenliği tartışmalarının sadece askeri perspektifle yürütülmemesi gerektiğini söyleyen Werneke, sendikaların amacının daha az silahlı bir dünya olduğunu hatırlattı.

Sendikalar çalışanlara zam istiyor

Alman Sendikalar Birliği, bu yıl "Haydi 1 Mayıs’a- Geleceği birlikte biçimlendirelim" sloganıyla gösterilere katılma çağrısı yaptı. Böylece iklimi korumanın işçilerin talepleriyle çelişmediğine, aksine ancak çalışanlarla sağlanabileceğine vurgu yapılması hedeflendi. Almanya’da koronavirüs pandemisinin damgasını vurduğu iki yıl zarfında milyonlarca işçi kısa çalışma modeline geçmek zorunda kalmış, işini kaybetmeyenler de gelir kaybına uğramıştı. Sendikalar artan enflasyon nedeniyle de çalışanlara zam talep ediyor.

DW, dpa, AFP / HT,CÖ

