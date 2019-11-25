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Almanya'da 1 milyar Euro’luk müze soygunu

DÜNYA HABERLERİ  | 25.11.2019 14:50 | Son Güncelleme

Almanya’nın Dresden kentinde bulunan ve Avrupa’nın en eski müzelerinden biri olan Grünes Gewölbe Müzesi soyuldu. Müzeden yaklaşık 1 milyar Euro değerinde tarihi eser çalındığı belirtildi.

Almanya, (DHA)- Almanya’nın Dresden kentinde bulunan ve Avrupa’nın en eski müzelerinden biri olan Grünes Gewölbe Müzesi soyuldu. Müzeden yaklaşık 1 milyar Euro değerinde tarihi eser çalındığı belirtildi.
Olay, yerel saatle sabaha karşı 05.00’te gerçekleşti. Alman medyasında yer alana haberlere göre elektrik devresini yangın çıkararak etkisiz hale getiren hırsızlar, müzenin küçük penceresinden içeriye girdi. Müzenin tarihi bölümünü hedef alan hırsızlar, 1 milyar Euro değerinde tarihi eseri çalarak kayıplara karıştı. Saksonya Eyalet Polisi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayın inceleme altında olduğunu ve hırsızların arandığını bildirdi. Müzedeki eserlerin 1694-1733 yılları arasında Saksonya Elektörlüğü yapan ‘Güçlü August’ döneminde toplandığı belirtilirken, hangi eserlerin çalındığı konusunda bilgi verilmedi.

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