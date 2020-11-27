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Almanya'da 1 milyon eşiği aşıldı

27.11.2020 10:58 | Son Güncelleme:
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Almanya'da 1 milyon eşiği aşıldı

Almanya'da koronavirüs vaka sayıları bir milyonu geçerken ölenlerin sayısındaki artış bir günde 426 kişiyle şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştı.

Almanya'da koronavirüs vaka sayısı bir milyonu geçti. Salgın hastalıklar konusunda yetkili Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) son verilerine göre vaka sayısı 24 saatte 22 bin 806 artarak 1 milyon 6 bin 394'e ulaştı. Almanya'da ilk vaka Ocak ayı sonunda tespit edilmişti. Günlük en yüksek vaka sayısına 23 bin 648 kişiyle geçen Cuma günü ulaşılmıştı. Semptom göstermeyen ya da hafif semptomlu vakaların fark edilememesi nedeniyle gerçek vaka sayısının resmi istatistiklere yansıyandan daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

RKI verilerine göre koronavirüs bağlantılı ölüm sayısında da son 24 saatte 426 kişiyle en yüksek seviyeye ulaşıldı. Toplam ölü sayısı 15 bin 586'ya yükseldi. Salgının başlangıcından bu yana iyileşen hasta sayısı ise 696 bin 100 olarak kaydedildi.

Yoğun bakım yataklarının yüzde 80'i dolu

Yoğun bakım hasta sayısı 15 Ekim-15 Kasım döneminde 655'ten 3 bin 395'e yükseldi. Perşembe günü itibarıyla 3 bin 826 hastanın yoğun bakımda tedavi gördüğü, yüzde 60'ının solunum cihazına bağlı olduğu bildirildi. Yoğun bakımlarda boş yatak sayısı Ekim ayı ortasından bu yana sürekli olarak düşerken son verilere göre yatakların yüzde 80'inin dolu olduğu, boş yatak sayısının 5 bin 575'e gerilediği kaydedildi.

Almanya'da ilk koronavirüs vakası Ocak ayı sonunda Bavyera eyaletinde tespit edilmiş, Şubat ayı sonunda Baden-Württemberg ve Kuzey Ren-Vestfalya eyaletlerinde ilk vakalar ortaya çıkmış ve 10 Mart'ta son eyalet olarak Saksonya-Anhalt'da da vaka bildirilmesiyle virüs tüm ülkeye yayılmıştı.

Kısıtlama önlemleri umulanı vermedi

Vaka sayılarının gerilediği yaz aylarından sonra salgının yeniden yükselişe geçmesiyle 2 Kasım'da yürülüğe giren kısıtlamaların da umulan sonucu vermediği ortaya çıktı. Almanya'da kısıtlamaların gevşetilmesi için 7 günlük dönemde 100 bin nüfus başına vaka sayısının 50'nin altına düşmesi baz alınıyor.

Bu sayının iki haftayı aşkın bir süredir 140 civarında seyrettiği bildirildi. Bu nedenle federal hükümet ve eyalet yönetimlerinin Çarşamba günü yaptığı toplantıda kısıtlama önlemlerinin Noel öncesine kadar uzatılması kararlaştırılmıştı.

dpa/BK,EC

©Deutsche Welle Türkçe

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