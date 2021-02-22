Almanya’da 10 eyalette anaokulları ve ilkokullar açıldı

Karar, vaka sayılarındaki artış nedeniyle eleştiriliyor.Almanya'nın 10 eyaletinde daha pandemi nedeniyle yaklaşık iki aydır kapalı olan anaokulları ve ilkollurda eğitime bugün yeniden başlandı. Vaka sayılarının istenilen seviyeye çekilememesine rağmen okulların açılmasına yönelik eleştirilere yanıt veren Federal Eğitim Bakanı Anja Karliczek "Almanya'daki birçok okulun yavaş yavaş yüz yüze eğitime geri dönmesi iyi bir gelişme" sözleriyle alınan kararları savundu. Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Bakan, yüz yüze ders işlenmesinin diğer eğitim yöntemleriyle kıyaslanamayacağını ifade ederek, "Çocukların, özellikle de küçük yaştaki çocukların birarada olmaya ihtiyaçları var" dedi. Bununla birlikte, mevcut enfeksiyon durumunun da göz önünde tutulması gerektiğine işaret eden Bakan, derslerin önümüzdeki haftalarda da sürdürülebilmesi için virüsün bulaşmasını önlemek üzere sağlanan tüm araçların kullanılması gerektiğini vurguladı. Karliczek yeni virüs varyantlarına da dikkat çekerek, eyalet yönetimlerinin bu konuda da hassas davranacaklarına inanandığını söyledi.

Ayrıca Karliczek ilkokul ve anaokulu öğretmenlerine aşılama sıralamasında öncelik tanınması gerektiğini de vurguladı. Dersler nasıl işlenecek? Aşağı Saksonya ve Saksonya eyaletlerinin ardından on eyalette daha açılacak anaokulları ve ilkokullarda dersler sıkı önlemler altında işlenecek. İlkokullarda sınıflar ikiye bölünecek. A ve B grubuna ayrılan öğrenciler tam zamanlı olarak eğitim görecek. Ya da bölünmeyen sınıflarda öğrencilerin diğer sınıflardaki öğrencilerle karşılaşmamaları sağlanacak. Anaokullarına ise daha fazla çocuk kabul edilecek. Eğitimlerle ilgili ayrıntıları her eyalet kendisi belirleyecek. Bazı eyaletlerde öğrenciler ders sırasında da maske takacak. Öğretmenlere aşı önceliği tartışmaları Okulların birçok eyalette açılması ile birlikte, öğretmen ve eğitmenlere aşılamada öncelik tanınması da tartışılmaya başlandı. Başbakan Angela Merkel ile Sağlık Bakanı Jens Spahn, ilkokul öğretmenleri ve anaokulu personeline aşılamada öncelik tanınması konusunun araştırılması için talimat verdi. Aşı sıralamanın değiştirebilmesi için Korona Aşılama Yönetmeliği'nde değişikliğe gidilmesi gerekiyor. Buna göre Federal İstatistik Dairesi'nce tespit edilen yaklaşık bir milyon kişi, üçüncü grup olan "Yükseltilmiş öncelik grubundan" çıkartılarak aşılamada ikinci sıradaki "Yüksek öncelikliler" grubuna alınabilecek. Sağlık Bakanı Spahn ile bazı eyaletler bu planı destekliyor. ARD kanalına konuşan Spahn, aşılama önceliğinde yapılacak değişikliğin bir haftayı bulabileceğini kaydetti.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn ilkokul ve anaokullarında görevli öğretmen ve eğitim personeline aşılamada öncelik tanınması konusunu bugün eyaletlerin sağlık bakanlarıyla görüşecek. Baden-Württemberg Sosyal İşler Bakanı Manfred Lucha (Yeşiller), eyalette görevli eğitimcilerin, öğretmenlerin ve doktorların Pazartesi gününden itibaren aşılanması gerektiğini açıkladı. Alman Hasta Koruma Vakfı ise, öncelik sıralamasında yapılacak değişikliklerin üçüncü grupta yer alan kritik durumdaki hastalar için olumsuz sonuçları olacağı uyarısında bulundu. Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Eugen Brysch, dpa'ya verdiği demeçte, "Şimdi bazı meslek grupları daha da öne çekilirse bu bazı hayatlara mal olacak" dedi. Herkese hızlı test Hızlı testler de bugün Berlin'de masaya yatırılacak diğer bir konu. Federal Hükümet eğitilmiş personel tarafından geniş kapsamlı olarak uygulanması planlanan hızlı sonuç veren korona testleri ile ilgili gelişmeleri değerlendirecek. Sağlık Bakanı Spahn, 1 Mart'tan itibaren tüm vatandaşların eğitimli sağlık personeli tarafından ücretsiz olarak test edilebileceğini açıklamıştı. Yapılan açıklama hızlı testlerin test merkezlerinde, hekim muayenehanelerinde veya eczanelerde yapılabileceği belirtilmişti. Ancak uygulama ile ilgili ayrıntılar henüz netleşmedi. Hızlı test uygulamasına geçilebilmesi için Korona Test Yönetmeliği'nde değişiklik yapılması gerekiyor.