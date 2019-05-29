Almanya'da 10 yaşındaki Kenan'a kahramanlık madalyası

Almanya'nın Nürnberg kentinde iki yaşındaki kız kardeşini yanmakta olan otomobilden çıkaran ve kamuoyunda kahraman ilan edilen Kenan Büyükhan'a Bavyera Kurtarma Madalyası verildi.

Bavyera eyaletinin başkenti Münih'te düzenlenen törende 10 yaşındaki Kenan Büyükhan'a ödülü Bavyera Başbakanı Markus Söder tarafından takdim edildi.

Törende konuşan Söder, "Bavyera, gösterdikleri özverili davranışlardan dolayı kurtarıcılarına teşekkür ediyor. Okul çocuklarından, daha yaşlı vatandaşlara kadar hepsi insanlık ve yardımseverlik için birer rol model" dedi.

Kenan'a madalya kazandıran olay, 26 Mart'ta gerçekleşti. Anne Tuğba Büyükhan, altı yaşındaki kızı Azra’yı yuvaya bıraktığı sırada oğlu Kenan ve diğer kızı Hira Nur araçta kaldı. Bu sırada bilinmeyen bir nedenle araçta yangın çıktı. Ön koltukta oturan Kenan araçtan inip arkadaki bebek koltuğunda oturan kız kardeşinin kemerini çözerek kucağına aldı ve otomobilden çıkardı. Araç daha sonra ise tamamen yandı.

Münih'teki törende 42 kişiye daha Bavyera Kurtarma Madalyası verildi.