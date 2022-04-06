HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Almanya'da 11 eyalette neo-Nazi örgütlere kapsamlı operasyon

Almanya'da 11 eyalette neo-Nazi örgütlere kapsamlı operasyon

06.04.2022 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da aşırı sağcı yapılanmalara karşı 11 eyalette, 800'ü aşkın polisin katılımıyla eş zamanlı baskın düzenlendi. Aralarında bir askerin de bulunduğu 50 şüphelinin evi aranıyor. Dört kişinin yakalandığı operasyonların hedefinde ABD ve İngiltere'deki aşırı sağcılarla bağlantılı neo-Nazi yapılanmalar yer alıyor.

Almanya'da 11 eyalette neo-Nazi örgütlere kapsamlı operasyon

Almanya'da yıllarca karanlıkta kalan neo-Nazi örgütlere karşı kapsamlı bir operasyon başlatıldı.

Federal Başsavcılık'ın kararı sonrası, 800'ü aşkın polisin katılımıyla, 11 eyalette sabah erken saatlerde eşzamanlı baskınlar düzenlendi.

"Neo-Nazi ağı" oluşturduklarından şüphelenilen yaklaşık 50 aşırı sağcının evlerinde ve işyerlerinde aramalar yapıldı. Delil oluşturabilecek bilgi ve belgelere el kondu.

Başsavcılık yaptığı açıklamada dört kişinin gözaltına alındığını doğrularken; şüpheliler Leon R., Maximilian A. ve Eric K.'nın Eisenach kentinde, Bastian A.'nın ise Fulda'da yakalandığı bildirildi.

Açıklamanın yayımlandığı sırada baskınların sürdüğüne dikkat çekilirken, aramaların yapıldığı eyaletler Thüringen, Rheinland-Pfalz, Aşağı Saksonya, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Brandenburg, Berlin, Hessen, Kuzey Ren Vestfalya, Saarland ve Baden-Württemberg olarak sıralandı.

"Yakın tarihteki en ağır darbe"

Son dakika haberleriyle duyurulan operasyon için Der Spiegel dergisi, "Almanya'nın yakın tarihinde, militan neo-Nazi ağlarına indirilen en ağır darbe" ifadelerini kullandı.

Operasyonun, "neo-Nazi terör ağını" oluşturan farklı aşırı sağcı yapılanmalara yönelik son birkaç yıldır gizli yürütülen beş ayrı soruşturma sonucunda yapıldığı belirtildi.

Şüphelilerin bazıları "terör örgütüne" üyelikle, diğerleri ise "suç örgütlerine" veya yasaklanmış aşırı sağcı oluşumlara üye olmakla suçlanıyor.

Şüpheliler arasında bir asker de var

Der Spiegel haberinde, şüpheliler arasında halen Alman ordusunda görev yapan asker Chris Marvin C.'nin de bulunduğu bilgisine yer verdi.

26 yaşındaki C.'nin, Alman ordusunun istihbarat teşkilatı MAD tarafından izlenen bir asker olduğu aktarıldı.

Hedefteki aşırı sağcı yapılanmalar

Operasyonun hedefindeki neo-Nazi yapılanmalar arasında, 2015 yılında ABD'de kurulan ve ülkede 5 kişiyi öldürmekle suçlanan "Atomwaffen Division" (AWD) adlı neo-Nazi örgütünün Almanya ayağı yer alıyor.

Soruşturmayı yürüten makamlar, ilk kez 2018 yılında Almanya'da varlık göstermeye başladığı tespit edilen AWD'yi ırkçı, Yahudi düşmanı olarak nitelendiriyor. AWD'nin ırk savaşının başlatılmasını savunduğu, şiddeti yücelttiği bu nedenle "terör örgütü" olarak sınıflandırılması gerektiği vurgulanıyor.

Operasyonda hedef alınan bir diğer yapılanma da Almanya'da 2020'da yasaklanan "Combat18" isimli aşırı sağcı örgüt. Federal Başsavcılık, 20 şüpheliyi, yasaklanmış olmasına rağmen bu örgütün faaliyetlerini devam ettirmekle suçluyor.

Combat18, 90'lı yılların başında ilk olarak İngiltere'de kurulmuş, kısa bir süre sonra da Almanya'nın farklı bölgelerinde aynı ismi taşıyan uzantıları faaliyet göstermeye başlamıştı.

Aşırı sağcıların yoğun bir şekilde örgütlendikleri bilinen Eisenach kentindeki "Knockout 51" adlı yapılanma da bugün operasyonlarda hedef alınan örgütlerden.

Covid-19 önlemleri karşıtı gösterilerle adını duyuran bu yapılanmayı Federal Başsavcılık, "organize suç örgütü" olarak sınıflandırıyor.

NSU ile bağlantı var mı?

Soruşturma makamları, bugüne kadar yürütülen gizli soruşturmalarda, farklı aşırı sağcı yapılanmalar arasında bağlantılar tespit edildiğine de dikkat çekiyor.

Örneğin Federal Başsavcılık'ın şüpheliler listesinde, cezaevindeki Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü üyesi Beate Zchaepe ile mektuplaştığı bilinen Robin S. de yer alıyor.

Tagesschau haberinde, Combat18 üyesi Robin S.'nin 2007 yılında silahla saldırdığı bir Tunus vatandaşını ağır yaraladığı, 8 yıl hapis cezasına çarptırıldığı hatırlatılıyor.

İçişleri Bakanı "öncelik" sözü vermişti

Almanya'da Aralık ayında göreve başlayan yeni hükümet, neo-Nazi örgütler ve ırkçılıkla mücadelenin en önemli önceliklerinden biri olacağını vurgulamıştı.

Sosyal Demokrat Parti'den, İçişleri Bakanı Nancy Faeser de geçen ay aşırı sağla mücadele için yeni bir eylem planı açıklamış, "demokrasimiz için en büyük tehdit, aşırı sağcılardır" ifadesini kullanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika: Putin'in imparatorluk planını ağzından kaçırdı! 'Ukrayna'dan sonra sırada Avrupa'nın o ülkesi var'Son dakika: Putin'in imparatorluk planını ağzından kaçırdı! 'Ukrayna'dan sonra sırada Avrupa'nın o ülkesi var'
Buça'daki ceset görüntüleri düzmece mi? Cesetler hareket mi etti?Buça'daki ceset görüntüleri düzmece mi? Cesetler hareket mi etti?
Nisa'yı terk eden annenin ifadesi ortaya çıktı... Fuhuş detayıNisa'yı terk eden annenin ifadesi ortaya çıktı... Fuhuş detayı
Anahtar Kelimeler:
Almanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsel ilişkiye girdiği en sıra dışı yeri itiraf etti

Cinsel ilişkiye girdiği en sıra dışı yeri itiraf etti

Erdoğan imzaladı! 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Erdoğan imzaladı! 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Memur ve emekli maaşlarına zam için tarih belli oldu!

Memur ve emekli maaşlarına zam için tarih belli oldu!

Türkiye Nisa bebeği konuşuyor! Cani annenin yeni ifadesi ortaya çıktı

Türkiye Nisa bebeği konuşuyor! Cani annenin yeni ifadesi ortaya çıktı

Canlı yayında açıkladı: Adayımız Mansur Yavaş'tır, göreve çağırıyoruz

Canlı yayında açıkladı: Adayımız Mansur Yavaş'tır, göreve çağırıyoruz

AK Parti ve MHP hazırlamıştı! Resmi Gazete'de yayımlandı, artık...

AK Parti ve MHP hazırlamıştı! Resmi Gazete'de yayımlandı, artık...

İlginizi Çekebilir

İğrenç olay! Yolcudan izin isteyip mastürbasyon...

İğrenç olay! Yolcudan izin isteyip mastürbasyon...

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Burcunuzu okumadan güne başlamayın

Burcunuzu okumadan güne başlamayın

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.